La nueva Cenicienta de Broadway será latina

Una cenicienta "rebelde" y latina llegará al escenario de Broadway en marzo del 2023 de la mano del legendario compositor británico Andrew Lloyd Webber.

Webber, que ha estado presente en Broadway desde 1979, anunció hoy en una breve conferencia de prensa la fecha para el estreno de su nuevo musical "Bad Cinderella" (Cenicienta Mala), una adaptación contemporánea del famoso cuento de hadas que estará protagonizada por la actriz dominicana Linedy Genao.

Las funciones de preestreno serán a partir del 17 de febrero en el teatro Imperial, un día antes de que el emblemático musical "El fantasma de la ópera" de Webber baje el telón después de 35 años, el espectáculo de más duración en la historia de Broadway.

El compositor de 74 años hizo una breve aparición en la marquesina del teatro Imperial para anunciar las fechas del musical y a su protagonista, un secreto muy bien guardado hasta el día de hoy sobre este musical que en carteles de publicidad del teatro se anuncia como "un cuento de hadas poco convencional".

"El estreno será el 23 de marzo, que es el día después de mi 75 cumpleaños", indicó el prolífico compositor y aseguró que "no puedo recibir mejor regalo de cumpleaños que la joven que les voy a presentar, que será nuestra Cenicienta".

Genao, que vestía pantalón negro, sandalias del mismo color de tacón alto y una blusa fucsia de manga corta, aseguró a Webber que nunca pensó que escucharía un anuncio como ese -ser protagonista de una obra suya- y agregó: "Tengo algo que decirte: no soy tu Cenicienta. Soy tu Cenicienta mala".

Acto seguido la actriz tomó una lata de pintura en spray y escribió la palabra "bad" (mala) en el cartel de publicidad de la obra que tenían de trasfondo.

"Bad Cinderella" es el gran debut de Genao en Broadway, donde sus créditos incluyen haber actuado como suplente de la protagonista de "On Your Feet!" el musical sobre Gloria y Emilio Estefan. "Hice ese show solo con mi experiencia (de actuación) de la escuela superior", comentó.

La actriz está viviendo su propio cuento de hadas desde que Webber le informara que había sido la elegida para el papel. "Comencé a llorar, casi me desmayo", dijo a Efe la actriz, aunque aseguró que se sintió confiada durante las audiciones.

"Es el honor de mi vida poder representar a la comunidad latina, a los dominicanos. Nunca tuve la experiencia de verme representada en la televisión. Estoy muy agradecida por esta oportunidad, sobre todo de un dios del teatro musical", como Webber, comentó.

Señaló que su personaje no será la típica Cenicienta del antiguo cuento de hadas "que era calladita y obediente. Esta Cenicienta sabe quién es, es rebelde y no va a cambiar su forma de ser por la gente" y aseguró que habrá más cambios que no quiso adelantar.

Aseguró además que tanto para ella como para sus padres dominicanos esto "es un sueño" del que dice no sabe cuándo despertará para comenzar los ensayos luego de Navidad.