La Orquesta Sinfónica ofrece concierto navideño en el Teatro de la Paz

La OSSLP ofreció un recital con villancicos y piezas de temporada

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 03:42 p.m.
A
La Orquesta Sinfónica ofrece concierto navideño en el Teatro de la Paz

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí (OSSLP) presentó su concierto navideño en el Teatro de la Paz, bajo la dirección de Enrique Barrios, como parte de la programación cultural de la temporada decembrina en la capital potosina.

El recital incluyó un programa titulado Navidad verde, integrado por piezas y villancicos representativos de distintos países y épocas, interpretados ante un público conformado por familias y asistentes que acudieron al recinto histórico.

En el concierto participaron el Coro Polifónico de la Escuela Estatal de Música del SEER, así como solistas invitados, entre ellos la soprano Jacqueline del Rocío MedinaVíctor Manuel RubioJosé Manuel Flores, y las sopranos Emma Calo y Malena Cruz, quienes acompañaron a la orquesta en distintas obras de la temporada.

La presentación forma parte de las actividades culturales organizadas durante el periodo navideño, con una agenda que contempla más conciertos y eventos musicales en los próximos días. La programación puede consultarse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Cultura.

Concierto navideño de la OSSLP.

