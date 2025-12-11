LA PASIÓN DE IZTAPALAPA, ENTRA EN LA LISTA DE LA UNESCO

La Unesco inscribió este miércoles la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, otorgando estatus global al mayor viacrucis de México.

"Se trata de una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe, resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación", dijo la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco que se celebra en Nueva Delhi.

La celebración moviliza cada año a los ocho barrios originarios de Iztapalapa, una demarcación del oriente de Ciudad de México, donde los vecinos transforman el espacio urbano en escenarios bíblicos para escenificar los episodios del Nuevo Testamento.

Se trata de la representación de Semana Santa más multitudinaria del país y México defendió ante la Unesco que la tradición ha sabido evolucionar, integrando en sus estatutos principios de igualdad de género y derechos humanos.

