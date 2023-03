La suma de dinero que recibirá Thalia si se divorcia de Tommy Mottola

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Thalía se ha convertido en tema recurrente de los medios por su supuesta crisis matrimonial con Tommy Mottola. Incluso se ha mencionado que estarían en tratativas de concretar un divorcio secreto.

Sin embargo, el mismo productor ha sido quien ha colgado fotografías en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 800 mil personas, junto a su esposa desde el año 2000. Pero los hechos no se corresponden con lo comentado en el programa "Chisme No Like".

Según este programa, la pareja ya se estaría divorciando y estarían atravesando instancias legales. Es por eso que todavía no se ha hecho pública la noticia, es decir, no se ha formalizado la separación. La pregunta que se pueden hacer muchos en este momento es:

¿Cuánto dinero le correspondería a Thalía si se divorcian?

Sabido es que la actriz tiene un buen pasar económico y que no le hace falta recibir dinero de nadie, porque todo lo consigue con mucho esfuerzo y trabajo de su parte, como mujer independiente y talentosa. Pero, como trajo al mundo a dos hijos junto a Mottola, si debería recibir una cuantiosa cantidad.

Sabrina y Matthew son los hijos del matrimonio, y son menores de edad. Es por eso que el empresario debe todavía asegurar una suma de dinero en concepto por la manutención de ellos. La fortuna de Mottola asciende a unos 200 millones de dólares. Eso debería dividirse entre los hijos que tuvo en su anterior matrimonio y entre los que tuvo con la intérprete de "Piel Morena".

Como Matthew y Sabrina son menores de edad, la cantante de 51 años debería recibir 100 millones de dólares en concepto de herencia y manutención. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial ni confirmada de parte de los protagonistas de esta historia.