LA UNIÓN FAMILIAR ARRASA EN LOS LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS

CIUDAD DE MÉXICO. - México, Puerto Rico, Colombia y España tienen algo en común: los logros se comparten con la familia. Eso quedó demostrado en la octava edición de los Latin American Music Awards, en la que la mayoría de los galardonados hicieron eco de sus raíces.

Ángela Aguilar fue una de ellas, al entregar a su padre, Pepe, el premio Legacy Award, que reconoció su trayectoria.

“Cuando era niña, no sabía qué quería ser, pero sabía que quería ser como él”, dijo la cantante, dirigiéndose a su padre.

Más tarde, en la velada realizada en el MGM Grand Arena de Las Vegas, acompañó en el escenario al español David Bisbal, quien fue reconocido con el premio Pioneer de manos de Olga Tañón, quien le dijo a Bisbal que su padre, quien fue boxeador y padece una enfermedad que afecta su memoria, está orgulloso de él.

Bisbal agradeció estas palabras que, dijo, fueron una “lanza al corazón”, a la vez que agradeció a quienes le han apoyado en distintos territorios.

La mexicoestadounidense Becky G, quien fue la segunda artista más galardonada de la noche, con cuatro reconocimientos, se emocionó al mencionar sus raíces mexicanas, incluido su apellido y

sus antepasados.

“Ser mexicana no nomás inspira mi música, sino mi manera de trabajar, de amar. Me inspira mi familia, mis abuelitos que están en casa y los quiero mucho. Mi sangre mexicana es todo para mí, no cambio la historia de mi apellido Gómez, que para mí es un orgullo llevar”, dijo la intérprete de “MAMIII”.

Por su parte, la dominicana Natti Natasha aprovechó la interpretación de su tema “La falta que me haces”, para mandarle un mensaje a su esposo, Raphy Pina, quien se encuentra preso desde mayo de 2022 por posesión ilegal de armas: “Si me estás viendo, Raphy, todos te amamos’”.