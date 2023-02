La verdad detrás de "Hombre en llamas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Una de las películas más exitosas de Hollywood es definitivamente "Hombre en llamas" ("Man on Fire", en su versión original), una cinta que se estrenó en 2004 y que hasta el día de hoy sigue siendo la favorita de muchas personas.

"Hombre en llamas" contó con el protagónico de Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Radha Mitchell, el cantante Marc Anthony y Mickey Rourke.

¿De qué trataba "Hombre en llamas"?

"Contratado como guardaespaldas de una niña, un agente retirado de la CIA se venga de sus secuestradores en México", indica la sinopsis oficial de la película "Hombre en llamas".

La película "Hombre en llamas" se filmó casi en su totalidad en México, y el personaje de Miguel Manzano (interpretado por Giancarlo Giannini) había sido ofrecido en primera instancia al actor argentino Ricardo Darín, quien no aceptó el papel.

¿"Hombre en llamas" está basada en una historia real?

A pesar de que todo lo que ocurre en la película parece real, "Hombre en llamas" no está basada en un hecho real. Sin embargo, la película es una adaptación de la novela homónima "Man on Fire", la cual fue publicada en 1980 por el novelista inglés Philip Nicholson bajo el alias de A. J. Quinell.

A pesar de que la historia no es real, el escritor se basó en algunos hechos reales para crear su historia, específicamente en el secuestro del hijo mayor de un empresario de Singapur y en el secuestro del nieto de J. Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo en su momento (historia que también se llevó al cine en la película "Todo el dinero del mundo" con Christopher Plummer, Mark Wahlberg y Michelle Williams).

¿Dónde se puede ver "Hombre en llamas"?

La película estuvo durante un tiempo en el catálogo de Netflix, pero luego fue removida. Actualmente se puede encontrar "Hombre en llamas" en HBO Max y en Star+.