La vez que Inés Gómez Mont le propuso matrimonio a Tom Brady

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pese a la desaprobación de su padre, don Fernando, Inés Gómez Mont apostó por su sueño de ser comunicadora y, aunque su progenitor le retiró todo apoyo, no sólo logró graduarse, sino que, a poco tiempo se convirtió en conductora y la originalidad en que realizó una nota en el Super Bowl, la llevó a convertirse en noticia internacional.

En el programa "En sus batallas", Gómez Mont recordó que, a pesar de que es la más chica entre los tres hermanos que son, Fernando Gómez-Mont Urueta, su padre, puso todas sus expectativas en ella, respecto a que se convertiría en la hija que seguiría sus pasos como abogada penalista.

Así, Inés creció con la convicción de que estudiaría leyes y, en efecto, se inscribió en la Escuela Libre de Derecho, en donde se dio cuenta que, en realidad no estaba preparada para estudiar esa carrera y que, en cambio, debía apostar por su sueño de estudiar periodismo.

Cuando confrontó a su padre, para decirle la verdad, este sintió una profunda decepción y, como consecuencia, le dijo que le retiraría todo apoyo pues, además de su hondo deseo de verla convertida en abogada, don Fernando provenía de una familia muy conservadora que seguía viendo con malos ojos, y prejuiciosamente, a las personas que aparecían en televisión.

"En mi casa estalló una bomba, me dijo (mi papá) ´bueno, si vas a estudiar comunicación y vas a salir en la tele, no cuentas conmigo´, fue una etapa triste, donde prácticamente me quedé sin nada, me las tuve que ver sola, tuve que trabajar, pagarme la carrera y apoyar en mi casa", contó.

Sus esfuerzos no fueron en vano, Gómez Mont comenzó su trayectoria en TV Azteca como pasante y, en poco tiempo, condujo el programa "25+".

Ya para el 2005, entró de lleno como comentarista en "Ventaneando", una de sus grandes realizaciones pues, mientras que aspiraba a dedicarse al periodismo, Inés pensaba que, si quería ser como alguien, esa era sin duda Pati Chapoy.

En 2008, tuvo la oportunidad de viajar al Super Bowl en California, donde su misión era entrevistas a los más importantes jugadores, entres ellos Tom Brady, por lo que recurrió a su hermano mayor, fanático del futbol americano, para preguntarle qué idea original podría usar para hacer su nota.

Fue él quien le dio la idea de vestirse de novia, acercarse a Tom Brady y hacerle una propuesta de matrimonio.

"Rodrigo, mi hermano, es un apasionado del fútbol americano, entonces le dije ´¿qué me recomiendas tú, que sea algo divertido y entretenido?´, me dice ´oye, ¿por qué no te vistes de novia? y haces este juego de que si se casaría contigo Tom Brady", contó.

Gómez Mont llevó a cabo la recomendación de su hermano, la cual surtió éxito, pues, entre docenas de medios de comunicación que estaban cubriendo el evento, cuando Tom Brady la vio a la distancia, portando un vestido de novia, expresó que quería que fuera ella quien le hiciera una pregunta, sin imaginarse que más que un cuestionamiento, la conductora le haría una proposición.

"Llegué vestida de novia, voltea Tom Brady y dice ´la mujer de blanco que me pregunte´, y entonces le dijo ´Tom Brady, Do you want to marry me?, please (¿Te casarías conmigo?, por favor)", relató.

Esto fue lo que contestó el jugador, quien ya entablaba una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen, con la que se casaría sólo un año después.

"Wow, nunca nadie se me había declarado, ¿cómo te llamas?, primero".

"Inés, de Ciudad de México, TV Azteca, cásate conmigo, soy la verdadera señora Brady", dijo ella.

"He tenido pocas mujeres en mi vida", contestó.

La réplica de ella:

"Está bien, ¿puedo ser una de ellas?".

"¿Que si puedes?, no, soy hombre de una sola mujer, pero eres hermosa y, cualquiera que se case contigo, será un hombre muy afortunado", expresó el jugador.

Eso no fue todo lo que ocurrió, la hazaña de la comunicadora provocó que los medios se interesasen en su actuar y, al día siguiente, apareció en portadas de periódicos de diferentes partes del mundo.

"Toda la prensa se gira para verme a mí, tenía todos los medios del mundo con sus cámaras viéndome. empecé a salir en todo el mundo, era todo un revuelto en torno a la noticia, hay periódicos de diferentes partes donde salgo en la portada, hasta periódicos de China, en cierto punto me dio mucha vergüenza; hoy lo veo con tanta alegría, ligereza y simpleza que dijo ´fue una locura, me divertí y aquí quedó´".