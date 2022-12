La Virgen de Guadalupe. Inspiración y polémica en el cine mexicano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- Polémica, controversia, reclamos y aplausos, han generado un puñado de historias sobre la Virgen de Guadalupe que ahora pueden hallarse en distintos canales como DVD y streaming.

"Nuevo mundo"

En 1978 el cineasta Gabriel Retes estrenó esta cinta en que proponía que los españoles recurrieron a un artista indígena para pintar a la Virgen y, con ello, avanzar en la evangelización. Aarón Hernán y Tito Junco interpretan a los autores intelectuales, mientras que Juan Ángel Martínez es la mano ejecutora. El Ajusco, Guanajuato y Michoacán fuero elegidos como locaciones, en donde hay diálogos en purépecha.

"Morenita, el escándalo"

El robo del ayate de Juan Diego, custodiada en la Basílica de Guadalupe y que es visitado por millones de feligreses todos los 11 y 12 de diciembre, es el hilo conductor de esta cinta de 2008. Todo inicia cuando por amenazas de muerte, a causa de dinero, un joven decide ejecutar el hurto. Durante su corrida comercial hubo voces que dijeron eso no podía permitirse. Alan Jonsson corrió a cargo de la dirección, con Horacio García Rojas como protagonista.

"El crimen del padre Amaro"

"Hubo mucha gente enojada porque me pusieron como la Virgen", dijo hace una semanas Ana Claudia Talancón en el 20 aniversario del largometraje. La escena en que el religioso encarnado por Gael García Bernal usa una manta estrellada para cubrir la cabeza de su chica, fue de lo más controversial para gente como Jorge Serrano Limón, del grupo Pro Vida, que en aquel momento era la voz más influyente en esos temas. Al final la cinta fue vista por más de 5 millones de personas y alcanzó la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera.

"Tonantzin, Guadalupe"

Cuentan que el 12 de diciembre de 1531 se apareció la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, pero durante los 117 años posteriores nadie supo de ello, aunque los españoles anotaban cualquier cosa que consideraran relevante. Eso es algo que tendrá esta producción dirigida por Jesús Muñoz. "Hubo un silencio, algo muy raro, entre frailes y burocracia daban cuenta de todo y aquí, siendo la Madre de Dios la que se había aparecido, no tiene registro ni siquiera de manera oblicua", dice.

"Tepeyac"

Lo novedoso es que será una cinta animada que contará con la música de Alexander Acha, quien ha dicho usará instrumentos prehispánicos en algunos pasajes. La cinta va a su tiempo, no se desea entregar algo mal hecho para ser una cinta más.