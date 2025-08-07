logo pulso
BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

BIENVENIDA SOFÍA ¡HERMOSA NOVIA!

Lanzan tráiler de The Paper, el spin-off de The Office

El universo de The Office se expande con The Paper, un mockumentary sobre un periódico en Toledo Ohio

Por El Universal

Agosto 07, 2025 04:51 p.m.
Lanzan tráiler de The Paper, el spin-off de The Office

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El universo de "The Office", la aclamada comedia estadounidense que imitaba el formato de documental, se expande con el lanzamiento del tráiler oficial de "The Paper".

Este spin-off de la serie será también un mockumentary -documental ficticio- y girará alrededor de un pequeño periódico en la ciudad de Toledo, Ohio.

La nueva serie será distribuida por la cadena estadounidense de televisión y radio comercial, NBC, a través de su plataforma de streaming, Peacock. Los co-creadores de "The Office", Greg Daniels y Michael Koman, estarán a cargo de la producción "The Paper"

Esta producción no será un reinicio o continuación de The Office, pero sí estará ambientada en el mismo universo y seguirá el formato de mockumentary, con entrevistas a los personajes, cámara en mano y el realismo que muestra tanto lo mejor de la vida laboral, como los momentos más incómodos.

The Paper documentará la vida diaria en "Truth-Teller", un pequeño periódico local en la ciudad de Toledo, Ohio, que está en decadencia a pesar de tener más de 100 años de antigüedad.

La premisa de este spin-off estará basada en que el propietario del periódico —quien también comercializa papel higiénico y protectores para asientos de inodoro—decide contratar a Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson), un periodista decidido a devolverle al medio su prestigio. El problema central es que no hay presupuesto para reporteros ni para el equipo necesario para llevar a cabo investigaciones periodísticas.

En su intento de volver relevante otra vez al medio, Sampson optará por una solución poco convencional: reclutar a empleados de otras áreas de la empresa como colaboradores del departamento editorial.

En entrevista para el medio Collider, Domhnall Gleeson recalcó que "The Paper" no será un remake de "The Office", por lo que espera que las audiencias reciban a esta serie como una historia totalmente independiente y distinta.

"The Paper" se estrenará el próximo 4 de septiembre en la plataforma de streaming Peacock, sin embargo, aún no se sabe la fecha oficial de lanzamiento a nivel global.

El Universal

