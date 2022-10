Las acusaciones contra Kevin Spacey desde que reveló que es gay

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Kevin Spacey se anotó un triunfo, cuando el día de hoy en la ciudad de Nueva York un jurado desestimó la acusación por abuso sexual que el actor enfrentaba, y la cual provenía del también histrión Anthony Rapp, quien aseguró que en 1986 durante una fiesta en el apartamento de la estrella, intentó forzarlo a tener relaciones sexuales; con este veredicto la estrella de filmes como "Belleza Americana" (1999) va deshaciéndose de los problemas legales y escándalos que lo tienen en jaque desde 2017.

Ya en 2019 la Fiscalía de Nantucket, Massachusetts, había desestimado la demanda por agresión sexual, al hijo de Heather Unruh, antigua presentadora de televisión de Boston, quien contó que en 2016, cuando él tenía 18 años, el actor le invitó varias copas y luego lo persuadió de irse con él a su casa, donde fue acosado sexualmente.

Cabe destacar que la defensa de Spacey subrayó que la supuesta víctima había dicho que tenía 23 años, además de que un prueba fundamental para demostrar la inocencia del actor fue perdida por el denunciante, ya que se trataba de su teléfono celular en el cual los abogados de la estrella de Hollywood, aseguraron que había fotos y mensaje donde se demostraba que el coqueteo había sido consensuado, sumado a todo esto el demandante se apegó a la quinta enmienda, que le permite no declarar en caso de que su testimonio pudiera usarse en su contra y ya había retirado la demanda civil que también había interpuesto contra el actor, fue entonces que el juez determinó que no había pruebas suficientes para seguir adelante y desestimó el caso.

Pero a pesar de haber salido triunfante en estos casos, Kevin Spacey aún debe enfrentar la acusación por cuatro delitos sexuales a tres hombres en Reino Unido, los cuales se realizaron entre 2005 y 2013, cuando el actor era director artístico del Teatro The Old Vic, en Londres; donde a partir de estas denuncias comenzaron su propia investigación, descubriendo que más de una veintena de personas declararon haber sido acosadas por Spacey, pero nadie presentó cargos hasta la fecha.

También en 2021 tuvo que desembolsar 31 millones de dólares, como indemnización a la productora MCR, que junto a Netflix realizaron la serie "House of Cards"; debido a la pérdida de ingresos a causa de su salida, porque tenían ya planeada una tercera temporada que se tuvo que realizar sin él, y por ruptura de contrato.