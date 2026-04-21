Las canas de Salma Hayek generan más aplausos que críticas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

presumió orgullosa sus

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en lade los, conocidos como los "Oscar de la ciencia", ahí, la actriz que este 2026 cumplirá 60 años, posó sola y con su esposo, el magnate francés François-Henri Pinault.A pesar de que no es la primera vez que la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz presume sus, endio de qué hablar el mechón deque lució en elque se llevó a cabo en elde Santa Mónica, California., una de las actrices mexicanas más influyentes y exitosas de Hollywood, lució un vestido color negro que resaltó más sus, en esta ocasión Hayek se recogió el cabello y posó muy sonriente.En su cuenta dedividió comentarios pues, aunque muchos elogiaron sus cabellos color grisáceos y blancos, otros le sugirieron pintarse las"Lo de lasno. Eres guapísima, no te dejesque envejecen". "Preciosas las". "¡Amo sus!". "Tienes razón, lo de hoy es dejar nuestro cabello tal cuál es". "Hermosa, envejeciendo con amor".también se ha mostradoy luciendo su rostro tal cual es, lo que le ha validode sus seguidores.El, cofundado pory empresarios de la tecnología, celebra losde investigadores en todo el mundo en diversas áreas., se mostró complacida de asistir a dicho. "Una hermosa noche con elreconociendo a los mejores científicos del mundo que están liderando la carga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. ¡Brava!", Lily Collins, Robert Downey Jr., Gigi Hadid, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Gal Gadot, Naomi Watts y su esposo, Billy Crudup, también asistieron al, junto a personalidades tan diversas como