Laura Núñez: La asistente que marcó la vida de José José

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Laura Núñez es un claro reflejo de solidaridad pues, pese a que su primer acercamiento a José José, "el Príncipe de la canción" se debió a que era una gran admiradora suya, con los años, se convirtió en su asistente, mano derecha, confidente, cuidadora y cómplice ¿qué ha sido de ella desde que el cantante trascendió?

En entrevista con Matilde Obregón, Núñez, mejor recordada por ser quien otorgaba entrevistas a la prensa -y la vocera oficial de la familia Sosa Noreña-, durante los últimos años de vida de José José, recordó que fue a partir de los ocho años que comenzó a escuchar su música, debido a que sus hermanos mayores lo escuchaban.

Bastó poco tiempo para que, con sólo 10 años, Laura fuera a buscar al "Príncipe" a las afueras de El Patio, centro nocturno donde se presentaba José José, junto a otros grandes exponentes de la balada en México, como fue el caso de Rocío Durcal, Juan Gabriel y Raphael.

La pequeña fue en compañía de su hermano que, la dejó encargada de hacer la fila para conocer al cantante, mientras él se acercaba a charlar con una joven y, para sorpresa de este, fue cuando dejó a Laura sola que José José arribó a las instalaciones del club e, intrigado, se acercó a ella.

"Lo pellizqué, pensé que era el de la tele, yo le decía ´¿si es usted José?´, (y contestaba) ´sí, sí, hija, claro, yo soy´ y hasta el último día de su vida me siguió diciendo hija".

Eso no fue todo, el cantante invitó a Laura a pasar a El Patio, para que presenciara la prueba de sonido pues, como era menor de edad, no podía presenciar el show.

"Vi el ensayo, yo estaba fascinada, luego se le olvidaba la letra de alguna canción y le decía ´así no va´y le corregía, y eso le causó una sensación tremenda, fue algo maravilloso porque fui la única fan que me quedé y me dijo ´bueno, sin requerlo vas a tener un propio show tú´".

Ese sólo fue el principio de lo que, con los años, se convertiría en una gran amistad y sociedad, pues luego de que Núñez, quien llegó a ser la mánager de La Sonora Santanera, se quedara sin ese puesto, el cantante la contrató como su asistente.

"Salgo de La Sonora Santanera y duro horas desempleada, le habló a José y le digo ´oye, fíjate que ya me dieron las gracias en la Sonora´ y me dice ´qué maravilla porque mañana empiezo la gira, ahorita te mando tu boleto para que te vengas para acá´", rememoró.

De hecho, antes de comenzar a trabajar para él, Núñez ya le inspiraba una profunda confianza a José José, a quien le encomendaba que, mientras no estaba en México, entregara a su madre Margarita el dinero que él le depositaba mensualmente.

"Cuando él requería algo de México, me buscaba a mí, con su mamá, me giraba (el dinero) José y le llevaba yo su dinero a la señora, a ella le encantaba, la llevaba a comer, a pasear, ya luego la dejaba y le daba lo que su hijo le mandaba, amor enorme a José y a Margarita porque, si José era un dulce, Margarita era miel".

Y, si bien, hubo tiempos de risa y mucha unión, Laura también se enfrentó a uno de los momentos más duros, cuando el "Príncipe" fue diagnosticado con cáncer de páncreas, noticia que la quebró por completo, pero, al notar la forma tan positiva en que José José encaró la situación, supo que tenía que ser fuerte para acompañarlo en todo el proceso.

Así, Laura pasó 10 meses en el hospital, tiempo en que, por ninguna circunstancia se despegó de la habitación del cantante, de hecho, el día que fue intervenido, no podía permanecer en terapia intensiva, sin embargo, solicitó al doctor del cantante que le permitiera quedarse sentaba en un banco, donde su presencia no entorpecía a nadie, pues ella tenía que cumplir con su promesa de siempre acompañarlo.

"Día y noche, nunca me separé de él, nunca nada de que me voy a mi casa y en la noche lo cuide la enfermera, yo hasta en terapia intensiva estuve afuera, en el hospital estuvo 10 meses, inclusive, cuando lo operan, yo le pido de favor al doctor que me dejara estar fuera del quirófano, yo en un banquito, pasa la gente, hay que darle prioridad al médico, a las enfermeras, a los que pasan por ahí, le dije: ´mire ya vi que en ese huequito, cabe ese banquito, por favor, permítame estar ahí y las cinco horas de quirófano me las chuté ahí", ahondó.

Tras morir "el Príncipe", Núñez no recibió ninguna compensación, más allá de su sueldo, del que tampoco pudo disfrutar todo el tiempo que trabajó para el cantante, pues le tocó apoyarlo en rachas económicas complicadas, por lo que buscó una nueva forma de ganarse la vida, a través de la magnetoterapia, una forma de medicina alternativa, por lo que ahora se prepara con un diplomado en la UNAM en la que está inscrita.