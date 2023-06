LE LLUEVEN DEMANDAS

LAS VEGAS. -Nueve mujeres más acusaron a Bill Cosby de agresión sexual en una demanda que alega que usó su “enorme poder, fama y prestigio” para victimizarlas.

Una demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de Nevada alega que las mujeres fueron drogadas y agredidas individualmente entre aproximadamente 1979 y 1992 en casas, vestidores y hoteles de Las Vegas, Reno y Lago Tahoe.

Una mujer alega que Cosby, afirmando ser su mentor actoral, la llevó de Nueva York a Nevada, donde la drogó en una habitación de hotel con lo que dijo que era sidra espumosa sin alcohol y luego la violó.

El astro de “Cosby Show”, de 85 años, ha sido acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por más de 60 mujeres.

Ha negado todas las acusaciones relacionadas con delitos sexuales. Fue la primera celebridad juzgada y condenada en la era #MeToo, y pasó casi tres años en una prisión estatal cerca de Filadelfia antes de que un tribunal superior anulara la condena y lo liberara en 2021.

A principios de este año, un jurado de Los Ángeles otorgó 500.000 dólares a una mujer que dijo que Cosby abusó sexualmente de ella en la Mansión Playboy cuando la mujer tenía 16 años, en 1975.

Demandas similares han seguido otras “leyes retroactivas” en otros estados.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que denuncien públicamente.

En California, una exmodelo de Playboy que alega que Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969 lo demandó el 1 de junio en virtud de una nueva ley de California que suspende la prescripción de las denuncias de abuso sexual.

El publicista de Cosby, Andrew Wyatt, criticó tales leyes en un comunicado el miércoles.

“A partir de hoy, no seguiremos permitiendo que estas mujeres presenten varios relatos de una supuesta acusación contra el sr. Cosby sin examinarlas en el tribunal de la opinión pública y dentro de la sala del tribunal”, dijo Wyatt.

En la demanda más reciente, las mujeres sostienen que Cosby “usó su enorme poder, fama y prestigio, y afirmó estar interesado en ayudarlas a ellas y/o a sus carreras como pretexto para aislarlas

y agredirlas sexualmente”.