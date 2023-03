LIAM PAYNE IMPACTA CON SU NUEVO ROSTRO

Atrás quedó el rostro “aniñado” de Liam Payne, exintegrante de One Direction, pues el cantante de 29 años sorprendió a sus fans tras su paso por la alfombra de la premier del documental “All of Those Voices”, de su amigo y colega Louis Tomlinson.

Liam parecía prácticamente “otro”, pues su rostro lució muy distinto al de costumbre, apareció acompañado de la actriz estadounidense Katie Cassidy, y en redes los comentarios sobre ¿qué le había pasado a Liam? inundó Twitter, donde el joven rostro de Liam Payne ya no existe, pues ahora luce respingado y totalmente diferente; en fotos del pasado, su rostro luce completamente distinto al que lució en hace unos días, con una quijada más pronunciada.