Lindsay Lohan, la reina de Netflix con "Falling for Christmas"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La vida de Lindsay Lohan ha estado inmersa en altibajos que un día dejaron en el olvido el fenómeno en que se convirtió en los 2000, cuando fue la protagonista de un sinnúmero de comedias taquilleras que siguen siendo del gusto del público, y, ahora, la actriz ha vuelto con una película navideña que recuerda el motivo por el que la audiencia estaba enamorada de ella, a tal grado que, "Falling for Christmas" se encuentra en el primer puesto del top 10 de Netflix, a menos de una semana de su estreno.

Han pasado sólo tres días desde que "Falling for Christmas" se estrenó y ya se ha convertido en una de las cintas favoritas de la plataforma de streaming, y aunque la crítica ha señalado varios aciertos relacionados con la producción de la cinta de temática navideña, la realidad es que lo que más ha motivado a las y los espectadores a ver esta comedia es la actriz que la protagoniza, Lindsay Lohan.

Desde sus inicios, Lindsay Lohan se caracterizó por su versatilidad y desenvoltura en la interpretación de distintos papeles, por más pequeños que estos fueran, pues antes de protagonizar la famosa película "Juego de gemelas", Lilo apareció en más de 100 comerciales y aunque la actriz de 36 años no tuvo una formación académica en la actuación, con el paso de los años su talento nato para llenar la pantalla se volvió innegable.

Así, con los años le llovieron ofertas para protagonizar las cintas de temáticas adolescentes del momento, las cuales, se convertían automáticamente en un éxito, como fue el caso de "Life-Size", "Viernes de locos", "Confesiones de una típica adolescente", "Chicas pesadas" y "Herbie".

En esta época, Lindsay también incursionó en la música con el lanzamiento de dos álbumes "Speak" y "A little more personal", los cuales recibieron el aplauso de sus fans más entrañables.

Sin embargo, con el reconocimiento mundial, también llegaron los años de excesos en la vida de Lohan, que comenzó a frecuentar las fiestas de celebridades con tal recurrencia que se convirtió en la compañera de fiesta de algunas de las figuras más populares de la época, como Paris Hilton, Nicole Richie y Britney Spears.

Y aunque en principio parecían ser sólo noches de diversión, con los años estas se volvieron más recurrentes y, mientras sus excompañeras de fiestas continúan con sus vidas y carreras, Lilo dejó de aparecer en películas, con la frecuencia que lo hacía, y su excesivo consumo de alcohol y drogas comenzó a traerle problemas, pues llegó a ser detenida y encarcelada por conducir bajo los efectos de la bebida y los opiáceos.

Los años prosiguieron, mientras entablaba una problemática relación con la DJ Samantha Ronson, y la actriz dejó de ser tomada en cuenta por las y los cineastas para incluirla en el reparto de sus producciones, y las y los pocos que apostaban por ella, se llevaban malos resultados en taquilla y también en las reseñas de revistas de crítica cinematográfica.

Y aunque mucho se ha especulado de una probable banca rota con respecto al patrimonio de Lohan, lo cierto es que su regreso al cine ha causado furor en la audiencia que, al enterarse que la actriz regresaría a protagonizar una película, y de la mano con el género con la que se dio a conocer, esperaba ansiosa el estreno de "Falling for Christmas", una "desenfadada" y "conmovedora película navideña" de acuerdo con "Variety", de "inteligencia femenina".

El éxito de la película de Janeen Damian, directora de "Marley y yo 2", produjo que "Falling for Christmas" lidere el primer lugar del top 10 de Netflix desde que la plataforma tuvo disponible la producción donde Lindsay Lohan reafirma el motivo por el cual es tan querida por el público y en la que, además, aparece a lado de la que ha denominado su mejor amiga, su hermana mejor Aliana Lohan.

Pero esto no es todo lo que sabremos de la actriz, pues ya se confirmó su participación en "Irish Wish", la próxima película de Damian, programada para ser estrenada en 2023.