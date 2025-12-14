Lindsay Lohan llega a la serie "Los Simpson"

Springfield vive un momento importante: Maggie Simpson habló... y sonó a estrella de Hollywood. Lindsay Lohan desató la emoción en redes sociales tras compartir un adelanto del próximo episodio de "Los Simpson", que se estrenará este domingo a través de Fox.

La actriz presta su voz a la versión futura de Maggie, la más pequeña de la familia Simpson, conocida por haber hecho del silencio su sello. Aunque en contadas ocasiones el personaje ha hablado, esta participación marca un momento especial dentro de la historia de la serie.

En el breve clip difundido por Lohan en su cuenta de Instagram se observan apenas unos segundos de la escena: Bart, ya en su etapa adolescente, anuncia que tomará el auto para ir a la escuela, pero Maggie, visiblemente nerviosa, se opone, obligándolo a devolver las llaves.

Lohan también compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto y escribió: "Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí