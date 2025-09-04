Lis Vega deslinda responsabilidad por vestido de Dulce

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Lis Vega hace frente a los señalamientos de la hija de Dulce, quien ha afirmado que tiene en su propiedad un vestido que pertenece a su madre, el cual, no se lo habrían prestado y, si bien, la cubana reconoce que lo usó para un evento, lo habría hecho porque Mitzy, quien lo diseñó, se lo entregó; en ese momento -explica- no sabía que pertenecía a la cantante fallecida.

Desde finales de junio, Romina Mircoli, hija de Dulce, y su esposo, Moisés González, expresaron la sorpresa que les había causado reconocer que, en una de las publicaciones que Lis había hecho en su Instagram, portaba uno de los vestidos de su madre, una de seis piezas que tenían extraviadas.

En ese momento, responsabilizaron a Mitzy, el diseñador de todos los vestidos de la cantante, de haberlos tomado sin su consentimiento, pero el modista nunca se pronunció al respecto, así como Vega, quien se mantuvo hermética hasta ahora.

Fue ayer, 3 de septiembre, cuando Vega compartió un video donde aclara la situación.

La vedette dijo que, si bien, el vestido que usó en un show que ofreció en Aguascalientes, sí era de Dulce, en ese momento, ella no tenía conocimiento que le pertenecía a la intérprete, pues fue Mitzy quien, sin darle pormenores, se lo prestó.

"He estado involucrada en algo que, definitivamente, no tengo nada que ver y no soy la responsable, hace un año, el diseñador Mitzy me prestó dos vestidos, uno negro y uno plata, de ahí aproveché para tomarme contenido, fotografías, que subí, en ese entonces y meses después", precisó.

El objetivo de su video, como destacó, fue deslindarse de cualquier responsabilidad acerca de la desaparición de la prenda, aclarando que, luego de cumplir con el concierto de Aguascalientes, entregó a Mitzy los dos vestidos que usó.

"Usé el vestido sin saber que era un vestido de Dulce, yo lo usé y lo devolví, en esos momentos, no es un vestido que yo haya comprado, no es un vestido que yo me haya quedado, no es un vestido que yo tenga en mi poder".

Así, expresó que es Mitzy el único que debe asumir la responsabilidad del asunto.

"El que tiene que explicar dónde está y qué se le hizo es Mitzy".

También envió un mensaje a Romina, lamentando la situación y aprovechó para pedir que su nombre no sea vinculado con una problemática que, a pesar del malentendido, no le compete.

"Yo no soy responsable, me da mucha pena por la memoria de Dulce, todo esto, pero, lo que más pena me da, es que mi nombre esté involucrado y se asegure y que se afirme algo que realmente no existe".