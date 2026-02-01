Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026
Lista parcial de ganadores de los Premios Grammy 2026 otorgados el domingo en Los Ángeles.
— Compositor del año, no clásico: Amy Allen.
— Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Defying Gravity", Cynthia Erivo and Ariana Grande.
— Mejor interpretación de rap: "Chains & Whips", Clipse, Pusha T y Malice, con Kendrick Lamar y Pharrell Williams.
— Mejor álbum de country tradicional: "Ain´t In It For My Health", Zach Top.
— Mejor álbum de R&B: "Mutt", Leon Thomas.
— Mejor álbum de música dance/electrónica: "EUSEXUA", FKA twigs.
— Mejor álbum de rock: "Never Enough", Turnstile.
— Mejor álbum de música alternativa: "Songs of a Lost World", The Cure.
— Mejor álbum de jazz vocal: "Portrait", Samara Joy.
— Mejor álbum de jazz instrumental: "Southern Nights", Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore.
— Mejor álbum de latin jazz: "A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole", Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro.
— Mejor álbum de góspel: "Heart of Mine", Darrel Walls, PJ Morton.
— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: "Coritos Vol. 1", Israel & New Breed.
— Mejor álbum de pop latino: "Cancionera", Natalia Lafourcade.
— Mejor álbum de rock o música alternativa latina: "Papota", Ca7riel & Paco Amoroso.
— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): "Palabra de to´s (seca)", Carín León.
— Mejor álbum latino tropical: "Raíces", Gloria Estefan.
—Mejor interpretación de música global: "EoO", Bad Bunny.
—Mejor álbum de música global: "Caetano e Bethânia Ao Vivo", Caetano Veloso y Maria Bethânia.
— Mejor interpretación de música africana: "Push 2 Start", Tyla.
— Mejor álbum de reggae "BLXXD & FYAH", Keznamdi.
— Mejor álbum de declamación de poesía: "Words for Days Vol. 1", Mad Skillz.
— Mejor álbum de comedia: "Your Friend, Nate Bargatze", Nate Bargatze.
— Mejor álbum de teatro musical: "Buena Vista Social Club"
— Mejor interpretación coral: "Ortiz: Yanga"
— Mejor compendio clásico: "Ortiz: Yanga"
— Mejor composición clásica contemporánea: "Ortiz: Dzonot"
— Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual: "Sinners", varios artistas.
— Mejor canción compuesta para un medio audiovisual: "Golden", de "KPop Demon Hunters".
— Mejor banda sonora para un medio audiovisual (premio para los compositores): "Sinners", Ludwig Göransson.
— Productor del año, no clásico: Cirkut.
— Mejor video musical: "Anxiety", Doechii.
— Mejor película musical: "Music by John Williams".
— Mejor portada de álbum: "Chromakopia".
