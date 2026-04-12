Lizbeth Rodríguez gana demanda por difamación contra Kim Shantal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- La influencer

aseguró que

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por difamación que la creadora de contenidointerpuso en su contra en, luego de la polémica generada por supuestas declaraciones sobre un presunto romance conA través de su cuenta de, la conductora de "" afirmó que lademuestra que sus declaraciones no eran falsas."Gané lade la, de la "Chantilly". Eso sólo significa una cosa: se comprueba públicamente que yo, que si digo algo es porque sé", agregóSegún explicó, lapresentada porque las declaraciones realizadas por la influencer fueran falsas."Para que vean quees oro, ni todo lo que aparece en pantalla es real; hay gente a la que le gusta hacerse la mustia [...] pero, como siempre lo digo,de telenovela:tarde o temprano siempre sale a la luz.", mencionó.También afirmó quela creadora de contenido habría solicitadocomo compensación por el supuesto"Me encanta que ahora sí les puedo contar cuánto pedía [... ] quería. Pero como a la pobre miserable no le alcanza —dice que va a trabajar, aunque en realidad va de a gratis—", dijo.De acuerdo con su versión, además del, quería que se cubrieran losdel-----Tras la difusión del video,respondió mediante la misma plataforma y rechazó las declaraciones de su colega."¿Qué va a andar ganando algo la loca aquella? Es que me parece que ya la consumió tanto el. No es de a huev* estarse inventandopara seguir siendo relevante tu programa o tu", criticó.Aunado a ello, aseguró que elnunca ha sido su interés y que lacontra la influencer la interpuso por considerarla "", ya que —según afirmó— hasta hoy no ha podido presentar ninguna prueba de sus declaraciones., pero al final no puedes sostener nada. Lo que más me sorprende es que hay gente que te", agregó.Asimismo, señaló que Rodríguez suele repetir tantasque termina creyéndolas, historias que —dijo— sólo existen en su cabeza."Yoa laporque estaba trabajando en un reality donde estaba encerrada, así de simple. Yo no te tengo miedo", expresó.Finalmente, indicó quedel tema, aunque advirtió que podría revelar aspectos de lade laque, según dijo, "sí serían verdad".-----¿Por quédemandó aElcomenzó en, cuando Lizbeth realizó una transmisión en vivo en la que habló sobre una supuestaentrey el esposo de Kimberly Loaiza.Durante aquella emisión, Rodríguez insinuó que Pantoja habría intentado acercarse a ella en distintas ocasiones y sugirió quesí habría tenido un vínculo con el creador de contenido.Las declaraciones serápidamente eny generaron variasentre seguidores de las figuras involucradas.Posteriormente,negó las acusaciones en unacon el reporteroen YouTube, donde sostuvo que la información difundida era falsa y que había provocado afectaciones personales y profesionales.