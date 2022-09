Llega a Netflix el rescate de niños en cueva de Tailandia

A-AA+

En junio de 2018 un grupo de niños tailandeses se convirtieron en noticia en todo el mundo, cuando un paseo dentro de una cueva terminó en un rescate internacional. Cuatro años después, la historia fue llevada a las plataformas digitales en la serie "Rescate en una cueva de Tailandia", que desde el pasado jueves ya está disponible en Netflix.

A través de seis episodios la serie retrata todo el drama que se vivió durante el rescate, que duró 15 días, mostrando las barreras que cada parte tuvo que brincar, desde el Gobierno Tailadés hasta los buzos extranjeros que se unieron, para lograr traer al exterior a cada uno de los niños y su entrenador, teniendo en contra un factor que no pudieron controlar, el clima.

Cabe recordar que esta historia de la vida real comenzó el 23 de junio de 2018, cuando el equipo de fútbol Wild Boars y su entrenador decidieron visitar la cueva Tham Luang Nang No, que tiene uno de los sistema de cavernas más peligrosos del mundo, el problema inició para estos 12 niños, de entre 11 y 17 años, y el adulto que los acompañaba, de tan sólo 25 años; cuando comenzó a llover y las cuevas se inundaron, impidiendo que pudieran regresar al exterior.

A pesar de que su ausencia fue reportada de inmediato y las operaciones de rescate no tardaron en comenzar, el que comenzara a subir rápidamente el nivel del agua en las cuevas complicó las cosas y fue necesario la intervención de equipos de rescate de Australia, Estados Unidos, Japón y China, además de la Real Armada Tailandesa y la Unidad de Asalto de Demolición Submarina.

Fue hasta el 2 de julio que Richard Stanton y John Volanthen, del British Cave Rescue Council, encontraron a los desaparecidos a 4 kilómetros de la entrada, refugiados en una roca elevada pero en una zona de difícil acceso.

Mientras se ideaba la mejor forma de sacar a los 12 niños y su entrenador, el 6 de julio Saman Kunan, un ex Navy SEAL tailandés de 38 años de edad, murió mientras llevaba suministros, debido a que su tanque de oxígeno se terminó y quedó inconsciente en su viaje de regreso y a pesar de que pudo ser llevado a la superficie no hubo forma de reanimarlo.

A partir de esta experiencia, los involucrados en esta operación de rescate decidieron algo muy osado, suministrarle a los niños y al entrenador una dosis de ketamina, Xanax y atropina para que los dejara inconscientes y pudieran sacarlos del lugar sin que entraran en pánico, por lo que el papel de un anestesiólogo fue fundamental.

El 8 de julio la operación comenzó y durante tres días los miembros del equipo Wild Boars fueron sacados de la cueva en grupos de cuatro, es así que el 10 de julio los 12 niños y su entrenador se encontraban sanos y salvos en el exterior, aunque debieron trasladarlos a un hospital, terminando con lo que pudo ser una gran tragedia.

Pero no es la primera vez que esta historia inspiró un programa o serie, en 2021 National Geographic presentó un documental llamado The Rescue, y en 2022 Amazon Prime Video estrenó la película Thirteen Lives.