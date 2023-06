Llueven críticas a Shakira por desviar avión para besar a Piqué

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 19 (EL UNIVERSAL).- Después de que Shakira revelara un gesto romántico realizado hace alrededor de 10 años, cuando dijo al piloto de un avión que aterrizara brevemente en Barcelona para darle un beso a su entonces pareja Gerard Piqué, se han desatado las opiniones en redes sociales.

Y es que esto ocurre mientras la Fiscalía en España la acusa por delitos contra la Hacienda Pública, ya que la habría defraudado con 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014 al simular que no vivía en dicho país.

No obstante, Shakira asegura que fijó su residencia en España hasta 2015, además de explicar que previamente "era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad" que habría pagado más de 104 millones de euros en impuestos en distintos países, según declaraciones ante un juzgado reveladas por El País.

Así, explicó que "sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard", junto a una notable sonrisa, y catálogo la escena como "lo más romántico" que ha hecho en su vida.

Frente a la declaración, varios internautas han ironizado respecto a que Shakira se había mostrado antes comprometida con el medio ambiente, lo cual, consideran, entraría en conflicto con pedir a un piloto que aterrice solo para besar a Piqué.

Por ejemplo, se leen comentarios como "ayer que leía sobre el detalle de Shakira me acordé de la vez que ella se reunió con el Príncipe William para hablar del cambio climático. Yo la amo, pero ajá"; además, posteriormente se refirió a sí misma como obrera.

Aunque otros resaltan el ínfimo impacto ambiental que tendría el aterrizaje y posterior despegue de un solo avión al compararse, por ejemplo, con toda la industria aeroespacial o la de combustibles fósiles.

Asimismo, en los comentarios y declaraciones no se explicita si era un vuelo comercial o un avión privado, con lo que surgen dudas sobre si afectó o no a otros pasajeros, o bien si emitía elementos contaminantes innecesarios al utilizar vuelos para ella sola.

Por otro lado, Shakira recibió diversos tuits por compararse con las mujeres indígenas, pues explicó que cuando acababa de dar a luz y mientras tenía un contrato con el programa The Voice, llevaba a su hijo a todos lados, "como esas mamás indígenas que llevan a sus niños a cuestas".

Al respecto, varios usuarios de redes arremetieron contra ella debido a su contexto, mediante comentarios como "Pobrecita Shakira, nos da detalles de su complicada vida y hasta se compara con una indígena".

Aunque otros la defendieron, esto a través de posts como "las indígenas también son humanas y tienen mucho en común contigo, conmigo y con Shakira, que al final es humana, mujer y madre".