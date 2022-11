Lo que debes saber sobre conciertos de Metallica en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Aunque todavía faltan dos años para el concierto de Metallica en México los fanáticos de la agrupación ya podrán adquirir sus boletos dentro de pocos días, ya estarán disponibles a través de la respectiva plataforma de ventas.

La banda de trash metal originario de Los Ángeles traerá a la capital mexicana su "M72 World Tour" durante dos fines de semana en el Foro Sol que promete ser un espectáculo explosivo, junto con algunos invitados especiales.

Los días 20 y 27 de septiembre del 2024 Metallica tendrá como grupos teloneros a Greta Van Fleet y a Mammoth WVH, mientras que las noches del 22 y 29 de septiembre del 2024 los abridores serán: Five Finger Death Punch, así como Ice Nine Kills.

"Fin de semana irrepetible, 2 noches, 2 sets diferentes, 2 bandas teloneras diferentes en el centro del círculo del foro", así anunció Ocesa este evento, cuya preventa Citibanamex será a partir del día 1 de diciembre a las 14:00 horas.

Será hasta el viernes 2 de diciembre a las 14:00 horas cuando arranque la venta general para este espectáculo de rock, en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Todavía no se han revelado los precios para este concierto, en la página de Ticketmaster ya está disponibles información sobre el espectáculo y hay diferentes cuentas regresivas para poder comprar los boletos y hasta ese entonces se revelarán los costos de las entradas.

---Ventas previas

Antes de la preventa Citibanamex, habrá otras ventas que se realizarán primero para los mejores admiradores, en la llamada: venta Fans Legacy, que será a partir de este miércoles 30 de noviembre a las 9:00 horas y hasta las 16:00 horas.

La preventa Fans Fifth Member será este mismo día, 30 de noviembre, de las 11:00 a las 16:00 horas, la venta del álbum del grupo será desde este miércoles a las 16:00 horas hasta el jueves 1 de diciembre a las 22:00 horas.

Ya el 1 de diciembre será la preventa Citibanamex de las 14:00 a las 23:30 horas y la venta general al día siguiente.

Estos cuatro conciertos están promovidos por Live Nation y Ocesa (en México). La gira M72 contará con un nuevo y espectacular diseño de escenario redondo que reubicará el famoso Snake Pit de Metallica en el centro de éste.

Una parte de las ganancias de cada entrada se destinará a la fundación de la banda All Within My Hands, que se fundó en el 2017.