Lo que dice Verástegui en la entrevista con Berman

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Tras la controversia sobre la emisión del programa "Largo Aliento" donde Sabina Berman entrevistó al actor y productor mexicano, Eduardo Verástegui; al quedar fuera del aire por las señal del Canal 14 y el Canal Once, la escritora creó un canal de YouTube para compartir su charla con el activista.

Ante la resolución de las Defensorías de las Audiencias de Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, la cual señaló que en la emisión "existen violaciones a los derechos de las audiencias"; la entrevista que causó debate en redes sociales fue lanzada este 13 de enero.

A raíz de su postulación a la presidencia de México en 2023 como candidato independiente, el productor compartió que no volvería a lanzarse en el 2030, pues dijo que actualmente puede "servir a su pueblo desde cualquier trinchera", ya que durante su candidatura se enfrentó a diversos obstáculos para recaudar el millón de firmas que le pidió el INE, donde el organismo sólo validó 165 mil.

"Me estaba peleando con un sistema que no me va a dejar competir porque al final del día no me quisieron dejar luchar y me cerraron el camino", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro momento destacable, Berman cuestionó sobre su cercanía con Salinas Pliego, al profesar posturas políticas similares, ya que durante el año de su candidatura se viralizó una foto de Verástegui junto al empresario y él describió el momento como un encuentro casual.

En ese sentido, con el nombre del millonario sobre la mesa, la periodista aprovechó para preguntar su opinión sobre la disputa de Salinas con el SAT, a lo que Verastegui fue contundente: "Si debe impuestos, los tiene que pagar... sea quien sea. No sé si los deba, porque no soy su contador, pero es un tema que aplica para todos".

Retomando aspectos sobre su polémica candidatura en 2023, el exactor negó lo dicho por el INE sobre una presunta aportación de 7 millones de pesos de una organización religiosa fincada en Miami. "Es mentira. Si fuera si fuera cierto, eso es un tema ilegal, estaría yo ahorita en un juicio tremendo", precisó.

Respecto al tema político y otras multas que pagó al INE, la escritora cuestionó a Verástegui sobre su rol político, a lo que él argumentó no tener etiquetas: "Mi papel como mexicano es servir (...) Soy un hombre de misión, un hombre que quiere servir. ¿Qué busco? convertirme en la mejor versión de mi persona; terminar con el tráfico de niños por ejemplo, eso para mí es lo más importante".

La periodista señaló que en X, antes Twitter el productor habla "como si fuera el líder de un partido" y lo mencionó si pretende ser vocero de cierta ideología; "Soy un hombre de misión que en algún momento levantó la mano para poder servir a su país como un candidato independiente, como ya sabemos, no nos dejaron competir (...) Yo no necesito un registro, un puesto o un cargo político para servir a mi país", respondió Verástegui.

Al hablar sobre su trabajo como productor y la misión de su contenido, Verástegui reafirmó los valores que desea representar en sus películas y, al tocar el tema de la familia fue cuestionado sobre dicho concepto y profundizó sobre que todas las personas, independientemente de su orientación, tienen la misma importancia en cuanto a derechos, sin embargo señaló que "lo ideal es un papá y una mamá, un matrimonio compuesto por hombre y mujer".

En uno de los momentos de la conversación que causó mayor revuelo en la red, la periodista le preguntó al exactor sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su libertad reproductiva.

Ante ello, Verástegui aseguró que: "el aborto es un crimen, es un asesinato de un bebé cigoto, embrión, feto, según en la etapa de desarrollo que no se puede defender", argumentando que su misión es defender la vida.

Por otro lado, dijo estar a favor de los derechos de la mujer y de los derechos humanos, sin embargo señaló: "no hay derecho para quitarle la vida a un bebé que no se puede defender".