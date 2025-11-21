"Lo que Dios destina, nada lo detiene": Fátima Bosch

Fátima Bosch está agradecida con las felicitaciones que ha recibido de la gente tras coronarse como Miss Universo 2025, y a través de su cuenta de Instagram donde ya suma más de 2 millones de seguidores, compartió su primer mensaje como Miss Universo 2025.

Bosch hizo referencia a Dios y a lo que él tiene planeado para cada persona, lo cual es inevitable y no puede ser detenido ni por la envidia de otros, ni por el destino, ni por la suerte.

En este mensaje, la mexicana expresa una confianza profunda en que los planes divinos se cumplirán sin importar las circunstancias adversas.

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", se lee.

La frase final, Viva Cristo Rey, es una expresión de alabanza y afirmación de la fe en Cristo; Fátima acompañó su mensaje con una serie de fotos del certamen en el que recibió la corona de Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa en ganar el certamen.

Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

"Sé que esta corona representa no solamente el título de una mujer bella, sino que también es para poder hacer algo con ella", dijo.

La mexicana empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil, en un incidente que fue transmitido en directo y que desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.

Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras.

"Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta", aseguró la mexicana ante los periodistas presentes. "El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz".

El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como "ejemplo de cómo las mujeres" deben "alzar la voz".

Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ocupó amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectación ante el concurso.