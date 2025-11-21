logo pulso
¡ES NIÑA!

¡ES NIÑA!

¡ES NIÑA!

ESPERA ILUSIONADA A SU BEBÉ

Por Maru Bustos PULSO

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
Mariana López espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su familia le ofreció un atractivo y cálido festejo.

La temática de la celebración fueron globos metálicos en tonos rosa y dorado, así como detalles de buen gusto que agradaron a las invitadas. 

Ahí, compartieron su felicidad, su mamá Mónica Guillén y sus hermanas Paulina y Gabriela López, tías, primas y amistades cercanas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

En una agradable atmósfera, Mariana comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña.

El buen ambiente se prolongó con optimismo.

