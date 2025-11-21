¡ES NIÑA!
ESPERA ILUSIONADA A SU BEBÉ
Galeria
1/3
Mariana López espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su bebé.
Con este motivo, su familia le ofreció un atractivo y cálido festejo.
La temática de la celebración fueron globos metálicos en tonos rosa y dorado, así como detalles de buen gusto que agradaron a las invitadas.
Ahí, compartieron su felicidad, su mamá Mónica Guillén y sus hermanas Paulina y Gabriela López, tías, primas y amistades cercanas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En una agradable atmósfera, Mariana comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña.
El buen ambiente se prolongó con optimismo.
no te pierdas estas noticias
LIGIA URROZ PRESENTÓ “POR MI GRAN CULPA”
Vanessa Cortés Colis
EL ENCUENTRO CONTÓ CON LOS COMENTARIOS DE VANESSA CORTÉS-COLIS
Fátima Bosch se corona como Miss Universo
Redacción
La tabasqueña Fátima Bosch Fernández gana el título de Miss Universo México 2025 en una final emocionante