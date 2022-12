Lo que no conocías sobre la vida de "La Bruja del 71"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Cualquier televidente que haya visto "El Chavo del 8", independientemente de la edad y los años en lo haya visto, seguramente tiene a su personaje favorito de la serie. Uno de los que siempre llamó la atención dentro de la ficción es la "Bruja del 71", que no se llevaba bien con los niños de la vecindad.

Doña Clotilde solo tenía una persona de su agrado, de la cual estaba enamorada e intentaba conquistar a través de gestos tiernos como obsequiar pasteles. El personaje que robó el corazón de la "Bruja del 71" fue Don Ramón, el vecino encarnado por Ramón Valdés.

Lo que no muchos saben es que a pesar de que Angelines Fernández tenía un semblante duro y una personalidad bastante imponente, antes de llegar a ser parte del elenco de la producción de "Chespirito", tuvo que pasar momentos difíciles en su país natal: España. La madrileña fue combatiente contra la dictadura de Francisco Franco en la Guerra Civil española.

En una entrevista con "TV Notas", la hija de la actriz expresó: "Llegó a México en 1947, después vivió en la Habana en lo que arreglaba sus papeles y regresó para trabajar en las películas de Cantinflas y Arturo de Córdova". Paloma Fernández además mencionó que su madre no logró su objetivo de hacer frente a la autoridad de Francisco Franco y entonces tuvo que huir a México para evitar la persecución y hasta el asesinato.

Muchos colegas o fans de la serie, comentaron en su momento que Angelines era una persona malhumorada, pero en realidad la artista no tenía grises, ni aceptaba las injusticias, ni mucho menos situaciones que le desagradaban o la hicieran sentir incómoda. La vida para ella siempre consistió en defender sus creencias, el respeto y sus valores.