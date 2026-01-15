Lord Farquaad tuvo un spin-off que DreamWorks nunca produjo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Uno de los villanos más icónicos de la franquicia de "Shrek" es el gobernador de Duloc, Lord Farquaad. Lo que pocos saben es que este pequeño gran personaje tuvo un guion completo listo para producción y nadie lo supo, hasta ahora.

Desde su primera aparición, Lord Farquaad se volvió inolvidable. No sólo por su estatura o su obsesión con la perfección, sino porque encarnaba una sátira del poder, el narcisismo y el autoritarismo.

Mientras otros antagonistas desaparecen tras los créditos, Farquaad siguió vivo en la conversación cultural: teorías sobre su origen, lecturas políticas y una presencia constante en la cultura pop.

Esa fascinación no pasó desapercibida para DreamWorks Animation, que en su momento consideró expandir el universo de "Shrek" contando la historia de su vida.

Danya Jiménez y Hannah McMechan, hoy reconocidas por su trabajo en "Las Guerreras del K Pop" confirmaron que escribieron un largometraje completo centrado en Lord Farquaad. El proyecto fue desarrollado y presentado formalmente al estudio, pero quedó atrapado en el limbo de las películas no producidas.

Según contaron en entrevistas recientes retomadas por "The Hollywood Reporter", ni siquiera ellas saben con certeza qué ocurrió después. El guion existe, fue entregado, pero jamás avanzó a la fase de animación.

Aunque no se conocen detalles concretos del argumento, la lógica apunta a una historia de origen: el ascenso de Farquaad al poder, su obsesión con el orden y su necesidad enfermiza de control. Un relato previo a Shrek, antes de los cuentos de hadas desterrados y antes de su encuentro con el ogro verde.

El personaje fue interpretado originalmente por John Lithgow, y su final en la primera película parecía definitivo. Pero DreamWorks ya probó que expandir el universo de "Shrek" funciona. "El Gato con Botas" no solo fue un éxito comercial, sino que abrió la puerta a nuevas historias, secuelas y públicos.

Más aún ahora que "Shrek 5" está oficialmente en camino, con el regreso de las voces originales y un estreno previsto para 2027. La existencia de este guion sugiere que el estudio lleva años pensando en cómo seguir explotando creativamente ese mundo.