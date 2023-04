"Los demócratas llevan años perdiendo a la clase trabajadora", dice Susan Sarandon

La actriz y activista estadounidense Susan Sarandon apuntó este lunes que existe una probabilidad muy grande de que Donald Trump sea elegido de nuevo presidente de Estados Unidos y lo atribuye a que "los demócratas llevan años perdiendo a la clase trabajadora".

"Los demócratas no están siendo muy inteligentes y, mientras tanto, Trump se ha convertido en un modelo", incidió la artista de 77 años en un encuentro reducido con la prensa en Barcelona.

Sarandon es la estrella invitada de la 7ª edición del festival BCN Film Fest de esa ciudad española.

Detenida en 2018 por protestar contra la política migratoria del entonces presidente Trump, advirtió de la "locura" de que el magnate vuelva a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. Las próximas elecciones presidenciales son en 2024.

Estados Unidos, precisó hoy, está mal informado y dividido, y con muchas personas sin seguridad social y en la bancarrota por problemas de salud, a los que se suman los de las armas y la seguridad, el medio ambiente y unos jóvenes que no se identifican ni con republicanos ni con demócratas, que demandan derechos que nadie está atendiendo.

Advirtió la actriz, ganadora de un premio Oscar por "Dead Man Walking", que en su país "la gente ha dejado de creer en el Gobierno, en las noticias, y mientras se envían cantidades millonarias a Ucrania".

Opinó que ilustra muy bien la situación que, "cuando sucedió el desastre medioambiental" de un tren que descarriló con productos químicos en febrero pasado en Ohio, "Trump estuvo allí repartiendo dinero y agua, y Biden (el presidente actual) no fue".

Los demócratas "han estado perdiendo durante años a la clase trabajadora, no están haciendo frente a los problemas económicos -explica-, se centran solo en lo cultural y, con eso, no sé si van a conseguir que la gente vaya a votarlos".

CINE QUE INVITA AL DEBATE Y LA REFLEXIÓN

En su perfil de Twitter, Sarandon se define como madre, activista y actriz: "Es mi orden de prioridades, ya que he sido más tiempo activista que actriz y siempre madre", precisa.

Sobre su película "Thelma & Louise" (1991), que hoy se proyecta en el festival, Sarandon está encantada con que se haya convertido en un "símbolo feminista para las nuevas generaciones, aunque ni Ridley Scott (el director) ni nosotras pensamos en ello al hacerla", comentó en alusión a la otra actriz de la cinta, Geena Davis.

Pudo constatar esta nueva perspectiva cuando llevó a uno de sus hijos a ver el Gran Cañón (Arizona), donde termina el filme, "sin saber que era el aniversario de la película y allí me encontré a un montón de mujeres celebrándolo", recuerda.

Sarandon también precisó que "se ha de tener cuidado con lo que haces porque puedes acabar haciendo una película homofóbica o que justifique la violencia. Es como cuando se explica la historia, está siempre contada desde el punto de vista de los conquistadores".

La estadounidense, que nunca quiso ser actriz, ha trabajado a las órdenes de grandes directores, como Billy Wilder, Sidney Lumet, Ridley Scott, Louis Malle, Joel Schumacher, Tim Robbins, Paul Haggis o Robert Benton.

A pesar de que no le gusta decantarse por ninguna de sus películas, sí menciona "Dead Man Walking" y "The Rocky Horror Picture Show".

En el cine valora las películas que, como "The Truman Show", "invitan al debate, proporcionan información, permiten identificarte con alguien diferente a ti o abrirte a un punto de vista algo distinto a tu experiencia diaria".

A pesar de haber trabajado con directores que antes fueron actores, como Robert Redford, John Turturro o su expareja Tim Robbins, no se plantea la posibilidad de dirigir: "No me lo pasaría bien, no me gustan las interferencias de los estudios y no me importan dónde están aparcados los automóviles, me importan al final del día las personas".

Y añade: "Hago muchas sugerencias, estoy llena de ideas, y además me gusta pasarlo bien, pero lo hago desde el asiento de atrás, no como conductora del coche, sobre todo en este momento de mi vida. Ahora que mis hijos son mayores, quiero pasar tiempo con ellos, divertirme".