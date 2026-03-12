´LOS DOMINGOS´ LLEGA A MÉXICO

La película española ´Los domingos´, triunfadora de la 40 edición de los Goya, llegará a salas mexicanas el próximo 1 de abril bajo el sello de Zima Entertainment, informó este miércoles la distribuidora de cine independiente.

Tras haber logrado cinco de los 13 premios Goya a los que optaba, entre ellos el de mejor película, mejor dirección y guión original, así como el respaldo de la crítica del país español, el largometraje dirigido por la vasca Alauda Ruiz de Azúa ahora prueba abrir su propio camino en el mercado mexicano.

´Los domingos´ sigue la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven de 17 años que se cuestiona entre elegir una carrera universitaria o seguir por el camino de la vida de la monja de clausura, una situación que preocupa su familia, sobre todo a su tía (Patricia López Arnaiz).

Y es que formar parte de una orden contemplativa, como lo son las de las carmelitas, clarisas o benedictinas, implica alejarse de la vida exterior para dedicarse plenamente a la oración y la búsqueda de la unión mística con Dios.

De los cinco largometrajes nominados a mejor película en la pasada edición a los premios Goya, ´Los domingos´ será el tercero que llegará a salas mexicanas.