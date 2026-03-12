logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

´LOS DOMINGOS´ LLEGA A MÉXICO

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
´LOS DOMINGOS´ LLEGA A MÉXICO

La película española ´Los domingos´, triunfadora de la 40 edición de los Goya, llegará a salas mexicanas el próximo 1 de abril bajo el sello de Zima Entertainment, informó este miércoles la distribuidora de cine independiente.

Tras haber logrado cinco de los 13 premios Goya a los que optaba, entre ellos el de mejor película, mejor dirección y guión original, así como el respaldo de la crítica del país español, el largometraje dirigido por la vasca Alauda Ruiz de Azúa ahora prueba abrir su propio camino en el mercado mexicano.

´Los domingos´ sigue la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven de 17 años que se cuestiona entre elegir una carrera universitaria o seguir por el camino de la vida de la monja de clausura, una situación que preocupa su familia, sobre todo a su tía (Patricia López Arnaiz).

Y es que formar parte de una orden contemplativa, como lo son las de las carmelitas, clarisas o benedictinas, implica alejarse de la vida exterior para dedicarse plenamente a la oración y la búsqueda de la unión mística con Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De los cinco largometrajes nominados a mejor película en la pasada edición a los premios Goya, ´Los domingos´ será el tercero que llegará a salas mexicanas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Familia de Selena Quintanilla exige a Shein retirar productos con su imagen
Familia de Selena Quintanilla exige a Shein retirar productos con su imagen

Familia de Selena Quintanilla exige a Shein retirar productos con su imagen

SLP

El Universal

Q-Productions, dueña de los derechos de Selena, exige a Shein detener la venta y pagar daños por uso indebido.

Intento de asesinato a Rihanna en Beverly Hills: acusada detenida
Intento de asesinato a Rihanna en Beverly Hills: acusada detenida

Intento de asesinato a Rihanna en Beverly Hills: acusada detenida

SLP

AP

La Fiscalía destacó la rápida respuesta policial que permitió el arresto de la sospechosa en Sherman Oaks.

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte
Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte

SLP

El Universal

La gira

Cazzu prepara gira por Estados Unidos con álbum y novela Latinaje
Cazzu prepara gira por Estados Unidos con álbum y novela Latinaje

Cazzu prepara gira por Estados Unidos con álbum y novela Latinaje

SLP

AP

Cazzu destaca la creatividad de su hija Inti y su método de escritura sin prejuicios.