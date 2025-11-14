Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas
Bad Bunny y Raphael son los grandes protagonistas de la noche de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.
Galeria
1/3
AS VEGAS (AP) — Los Latin Grammy 2025 regresaron a Las Vegas con un espectáculo musical donde Bad Bunny se alzó con el máximo galardón de la noche: álbum del año. El superastro puertorriqueño era el artista con más nominaciones, con 12, y se llevó a casa cinco trofeos. Empató con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso por el mayor número de galardones.
El cantante español Raphael, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, emocionó al público con su actuación durante la gala.
no te pierdas estas noticias
Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas
AP
Bad Bunny y Raphael son los grandes protagonistas de la noche de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.
Nodal y Ángela reaparecen juntos y anuncian boda "muy mexicana"
El Universal
Entre señalamientos y polémicas desde el inicio de su relación, la pareja presume estabilidad, planes de boda y deseos de formar una familia
La noche de Bad Bunny
AP
El artista puertorriqueño se llevó, entre otros premios, el de álbum del año en la entrega del Grammy Latino