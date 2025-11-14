Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

AS VEGAS (AP) — Los Latin Grammy 2025 regresaron a Las Vegas con un espectáculo musical donde Bad Bunny se alzó con el máximo galardón de la noche: álbum del año. El superastro puertorriqueño era el artista con más nominaciones, con 12, y se llevó a casa cinco trofeos. Empató con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso por el mayor número de galardones.

El cantante español Raphael, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, emocionó al público con su actuación durante la gala.