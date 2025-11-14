logo pulso
Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Bad Bunny y Raphael son los grandes protagonistas de la noche de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas.

Por AP PULSO

Noviembre 14, 2025 11:39 a.m.
AS VEGAS (AP) — Los Latin Grammy 2025 regresaron a Las Vegas con un espectáculo musical donde Bad Bunny se alzó con el máximo galardón de la noche: álbum del año. El superastro puertorriqueño era el artista con más nominaciones, con 12, y se llevó a casa cinco trofeos. Empató con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso por el mayor número de galardones.

El cantante español Raphael, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, emocionó al público con su actuación durante la gala.

