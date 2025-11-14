La noche de Bad Bunny

ad Bunny ganó el jueves el premio al álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” en los Latin Grammy 2025. El astro puertorriqueño llegó como el más nominado y se fue con el premio mayor de la noche por su álbum homenaje a su natal Puerto Rico.

Como era de esperarse, Bad Bunny arrasó en las categorías de música urbana, llevándose todos los premios posibles para este campo: mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por “Dtmf”, mejor interpretación de reggaetón por “Voy A Llevarte Pa Pr” y mejor álbum de música urbana por “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Karol G sorprendió al ganar el premio de canción del año en una categoría muy reñida con Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso entre los nominados. Sin embargo, su éxito bailable “Si antes te hubiera conocido”, con una base de merengue, fue elegido como ganador.

Por su parte, el dúo argentino llegó al escenario tras haber ganado cinco premios en la Premiere del Latin Grammy, por lo que al cantar un popurrí de sus éxitos se sintió más como una vuelta de la victoria. Empataron con Bad Bunny para el mayor número de trofeos para un artista.

Se llevaron cinco premios el jueves en la Premiere del Latin Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada en la que se otorgan la mayoría de los galardones.

Ganaron en la categoría de mejor álbum de música alternativa por “Papota” y a mejor canción alternativa por “#Tetas”. También extendieron su dominio por “El Día del Amigo”, un tema que se dedican mutuamente, que fue galardonado como mejor canción pop.

“Muchas gracias a la academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto”, dijo con humor CA7RIEL al recibir el premio de canción pop.

Bad Bunny, el más nominado de la 26ª entrega de los Latin Grammy, también tuvo un buen comienzo en la Premiere al llevarse el premio a mejor interpretación de reggaetón por “Voy A Llevarte Pa Pr”. También conquistó el premio de mejor fusión/interpretación urbana por “Dtmf”.

Karol G logró el cometido de su álbum “Tropicoqueta”, al ser reconocida con el Latin Grammy a mejor canción tropical por su éxito “Si antes te hubiera conocido”.

Alejandro Sanz, uno de los artistas más condecorados de los Latin Grammy, aumentó su lista de premios al conquistar el gramófono a mejor álbum pop contemporáneo por “¿Y ahora qué?”, con el que suma 23.

El premio de mejor álbum folclórico fue para “Joropango” de Kerreke y Daniela Padrón. El de mejor álbum de tango se lo llevó Tanghetto por “En Vivo 20 Años”.

La colaboración de Jorge Drexler y Conociendo Rusia “Desastres fabulosos” fue elegida como mejor canción pop/rock.

La Premiere contó con presentaciones en vivo del rockero español Leiva, el dúo pop mexico-estadounidense Jesse & Joy, los raperos argentinos Trueno y Akapellah y la cantante española de origen venezolano Judeline.

Trueno volvió al escenario para recoger su premio a mejor canción de rap/hip hop por “Fresh” y dedicó su gramófono a su fallecida abuela recordándola en el día de su cumpleaños.

Otra que recordó emotivamente a su abuela fue la rockera mexicana RENEE, quien logró su primer Latin Grammy por “La torre”.

“Me enseñó que la música que se hace con el corazón dura para siempre”, manifestó RENEE. “Soy una mujer que cree que la música es el lenguaje del amor y el amor siempre termina salvándonos… Hoy más que nunca se necesitan letras dentro del rock que representen la realidad latinoamericana”.

RENEE empató en la categoría con Fito Páez quien fue premiado por “Sale el sol”, un tema de su álbum épico “Novela” sobre las brujas Maldivina y Turbialuz y una historia de amor contada en 25 canciones. “Novela” fue acreedor al premio de mejor álbum de rock.

“Los patrones de elección que fallan conmigo siempre”, dijo Paz en broma. “Hicimos un álbum muy zafado para la época, una época de TikTok, de déficit de atención, finalmente contamos una historia de 25 canciones y es uno de los álbumes que me tienen muy orgulloso”.

La artista brasileña trans Liniker también tuvo una gran noche. Primero se llevó el premio a mejor canción en lengua portuguesa por “Veludo Marrom”, después el de mejor interpretación urbana en lengua portuguesa por “Caju” y mejor canción en lengua portuguesa por “Veludo Marrom”, superando a pesos pesados como Julia Mestre y Milton Nascimento. Finalmente se llevó el Latin Grammy de mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por “Caju”.

Andrés Cepeda fue otro de los artistas que se presentaron en la Premiere y que se llevó un premio, en su caso a mejor álbum pop tradicional por “Bogotá”.

El productor Adán Jodorowsky recibió dos premios a nombre de Natalia Lafourcade, quien explicó, está próxima a tener a su primer bebé. El primero fue a mejor ingeniería de grabación para un álbum grabado de forma analógica en cintas y con músicos en vivo. Después volvió por el premio de mejor álbum cantautor. El tercer premio para Lafourcade de la noche fue a mejor canción cantautor por el tema que da título al álbum.

Los Tigres del Norte siguen cosechando premios en su carrera. En la Premiere fueron galardonados por el mejor álbum de música norteña “La Lotería” y la mejor canción regional mexicana por el tema que da título a su álbum.