Los momentos más polémicos de Sacha Baron Cohen, en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Uno de los actores más polémicos de la farándula mundial sin duda es Sacha Baron Cohen quien se ha ganado el cariño de muchos y el odio de otros tantos, en parte por sus papeles que rayan siempre en lo políticamente incorrecto.

Sacha Noam Baron Cohen nació el 13 de octubre de 1971 en Londres. De origen judío, este actor, comediante, guionista y productor ha protagonizado películas por demás polémicas que han causado el disgusto en más de uno por los contenidos que incluyen el antisemitismo, machismo, pedofilia, prostitución y otros tópicos que son abordados sin pudor en sus producciones.

Casado con la también actriz, Isla Fisher, Baron Cohen ha llevado la sátira y el humor negro fuera del cine y lo ha ejecutado en escenarios como premiaciones, alfombras rojas y programas de televisión. En todos los casos, el histrión inglés ha dejado a todos con la boca abierta pues sus ocurrencias, aunque suelen ser actuadas, siempre son polémicas.

Ejemplo de ello fueron los Premios MTV Movie Awards de 2009, cuando en medio de la promoción de su cinta "Bruno", cayó literalmente del cielo vestido de ángel sobre el cantante Eminem quien se mostró enojado y terminó abandonando la premiación, y aunque después se confirmó que todo fue montado, sorprendió a los asistentes y el público quienes no daban crédito de lo que habían visto.

En la alfombra roja de los premios Oscar de 2012, el actor inglés asistió vestido de "Admiral Aladeen", el personaje principal de la cinta "El dictador" y llevaba en las manos las supuestas cenizas de Kim Jong-il, exlíder norcoreano, que terminó rociando sobre el reportero de E!, Ryan Seacrest, quien solo atinó a intentar limpiarse un poco mientras continuaba con su transmisión para el televisora estadounidense.

También es muy recordada la emblemática ceremonia de los Premios Bafta de 2013 cuando supuestamente recibiría un bastón que le perteneció a Charles Chaplin y que sería entregado por la última actriz viva que trabajó con el actor de cine mudo; sin embargo, por accidente Cohen la aventó del escenario y el público enmudeció. Afortunadamente todo fue una actuación para el alivio de los asistentes.

El humor de Baron Cohen no es apreciado por todos pues siempre atraviesa la barrera de lo políticamente correcto y suele poner en situaciones bochornosas a los implicados en las historias de sus películas como "Borat", "Bruno", "El dictador", "Espía por error" y "Ali G anda suelto".

Ficción o no, Sacha Baron Cohen se ha ganado un lugar en el mundo de la farándula y ya con 51 años continúa en proyectos para HBO Max y Cartoon Network quienes anunciaron "Chelm: The Smartest Place on Earth", un nuevo especial animado que será protagonizado por el histrión inglés.