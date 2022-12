Los Rebeldes del rock buscan traer al presente los grandes clásicos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- Casi cinco años tardaron Los rebeldes del rock, para poder finalmente presentar su nuevo álbum, el cual llevará por título el nombre de la agrupación, actualmente liderada por Francisco Domínguez "El abuelo", quien ha sido el tecladista de la banda desde el lejano 1957 hasta la actualidad.

"En un principio pensamos en que participarán grupos de rock & roll, pero no se le vio caso, al final quisimos que fuera una combinación de integrantes de grupos con ritmos diferentes, para enriquecer la información de lo que se quería ofrecer, no es una combinación de ritmos, sino más bien es una fusión de experiencias y estilos, creo eso comienza a gustar", compartió en entrevista para EL UNIVERSAL, Francisco Domínguez.

En el disco se podrán encontrar colaboraciones de los rockeros junto artistas como Daniela Spalla, Reyli Barba, Playa limbo, entre otros, los cuales fueron elegidos detalladamente para poder traer la cultura del rock a la época actual.

"Queremos que ahora que tienen el rock and roll al alcance de un click puedan empaparse de la cultura de esta música, además de que puedan interactuar con nosotros y que los seguidores de los artistas que participan nos conozcan y los que nos conozcan los conozcan a ellos", detalló el llamado "Abuelo", tecladista de Los Rebeldes del Rock.

Clásicos como "La hiedra Venenosa", "Siluetas", entre otros éxitos que siguen siendo reproducidos incluso en plataformas de streaming como Spotify, declara Paco Domínguez, son canciones que permitieron que el rock and roll se ganara un lugar en el gusto de la gente, y ha logrado que se mantenga a lo largo del tiempo, por lo que ellos, según comentó el tecladista, no pretenden ganarse un lugar, sino traer un concepto del rock traído a la actualidad.

"El lugar ya se lo ha ganado, por una razón, porque es parte de la fiesta de nosotros, entonces nuestra música no ha pasado de moda, pero ha cambiado la forma de hacerla y consumirla por gracias a la tecnología, y es a lo que nosotros queremos apegarnos ahora", concluyó. El álbum estará disponible a partir del día viernes 16 de diciembre en plataformas digitales, así como darán a conocer un videoclip de uno de los temas que componen su lanzamiento, "Bule Bule" junto a la agrupación "Los socios del ritmo".