"Los Simpson": los 5 momentos en los que la serie "predijo" el futuro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La épica

del

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, ahora llamado Estadio Banorte, causó furor entre los aficionados del futbol por meses, principalmente porque este recinto es clave en el país rumbo a la, la cual arrancará en menos de tres meses.Luego de que se difundiera la noticia de queal partido entre México y Portugal, la noche dejó otro poco de decepción en los más de 81 mil espectadores que asistieron al inmueble de Santa Úrsula y entre la afición nacional, con un "aburrido" partido que concluyó en 0-0.A través delasy críticas se desataron con el clásico estilo irónico y una avalancha de creatividad digital. Usuarios recordaron que en un capítulo de "", titulado "Familia peligrosa" o en inglés "The Cartridge Family", se lleva a cabo un partido entre México y Portugal que resulta "aburridísimo" para los espectadores.Los internautas compararon este capítulo, que es el quinto episodio de la novena temporada (1997), con la realidad del juego del pasado 28 de marzo, exclamando que lade "lo hizo de nuevo", 29 años después del estreno de dicho episodio.-----en los que laanimada "" predijo el futuroy la: sátira que se volvió realidadEn el año 2000, "" lanzó el episodio "Bart to the Future", donde se presentaba a Donaldcomo una figura política del pasado. Años más tarde, en material promocional y escenas adicionales, se mostró una secuencia animada en la quedesciende por unaentre aplausos.La escena cobró relevancia en, cuando el actual mandatario de Estados Unidos anunció su primera, replicando casi exactamente esa imagen en la vida real.Lavisual —incluyendo el ángulo, la multitud y la puesta en escena— convirtió el momento en uno de los ejemplos más virales de la supuesta "" de lay ladelEn un episodio de, Homero aparece frente a una pizarra resolviendo unaaparentemente "absurda". Sin embargo, años después, físicos señalaron que el resultado de la fórmula que apareció en lase aproximaba sorprendentemente a la masa delEl hallazgo oficial de esta partícula se realizó enen el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), lo que reavivó el interés por la escena.Aunque los guionistas del show han aclarado que cuentan con, la precisión del cálculo sigue siendo vista como unaextraordinaria dentro de la*De la "" a la pandemia por COVID-19En 1993, el episodio "" de la cuarta temporada mostró la propagación de una enfermedad ficticia llamada la "", originada en Japón y transmitida a través de artículos enviados al extranjero. La trama incluía escenas de histeria colectiva, hospitales saturados y compras de pánico en supermercados y establecimientos.Durante la pandemia por COVID-19 en 2020, usuarios enrecordaron estas imágenes, destacando similitudes en elreflejado en el show, más que en el aspecto médico. Especialistas coinciden en que lacaptó patrones humanos previsibles ante, lo que explica la aparente "predicción".*Cuandocompró... y lo "anunciaron" 20 años antesEn un episodio de, una breve broma visual mostraba un letrero donde se leía que 20th Centuryera "una división" de The WaltCompany. En ese momento, la idea parecía una exageración humorística dentro de ladel entretenimiento, hecha por la misma productora de laanimada.Dos décadas después, enconcretó la compra de gran parte de 21st Century, en una de las adquisiciones más importantes de la. La escena fue retomada como ejemplo de cómo laanticipó —o al menos— la tendencia hacia lay suEnpresentó aen un episodio donde la artista ofrecía un concierto suspendida sobre el público mediante arneses. El espectáculo pretendía ser teatral y futurista, muy al estilo de la cantante.Cinco años más tarde, durante el show de medio tiempo del, la cantautora realizó una presentación con elementos visuales muy similares, incluyendo una entrada aérea que recordó de inmediato a la escena del programa animado.Elreforzó la percepción de que lano solo comenta la, sino que a veces parecea ella.