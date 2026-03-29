LUCERO CELEBRA CON SUS FANS

"¿Viste ma?, que bueno que me llevaste a la tele, todo ha valido la pena", dijo Lucero en un video en el que de inicio se vio como aquella niña que le rogaba a su madre que la llevara a la televisión para cumplir su sueño.

46 años después la actriz y cantante reunió a miles de sus fans que la han acompañado durante las ya 11 novelas y 37 discos (contando recopilaciones y en vivos) en el Auditorio Nacional para celebrar sus ya casi cinco décadas de trabajo.

"Quiero que a través de mi música, de estas canciones, viajemos desde aquella niña de 10 años que soñaba con que su mamá la llevara a la televisión, hasta el día de hoy que sigo cumpliendo ese sueño con la misma ilusión de siempre", señaló tras agradecer al público por su asistencia.

Así inició un verdadero recorrido por los temas que la consolidaron como una de las figuras más queridas de la escena nacional, entre los que grabó para telenovelas como "Ella es Chispita" o "Los Parientes pobres".

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Tras dedicar otro pequeño discurso de agradecimiento en el que recordó algunos de sus papeles emblemáticos en la televisión Lucero deleitó a todos los que llenaron el recinto con un combo de canciones memorables.

El concierto terminó tras casi dos horas con "Veleta" y un mix de merengue para un último baile en el que incluyó "Sia antes te hubiera conocido" de Karol G y "La bilirrubina".