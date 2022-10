Luis Gatica habla sobre el caso de Pablo Lyle: "Él no lo mato", dice

A-AA+

Luego de que el juicio contra Pablo Lyle llegara a su fin hace unos días y el actor fuera declarado culpable de homicidio involuntario, muchas son las personalidades del medio de la farándula que han salido a demostrarle su apoyo y solidaridad.

Entre ellas se encuentra el actor Luis Gatica, quien en un reciente encuentro con la prensa fue cuestionado sobre su sentir ante lo que está viviendo el protagonista de "La sombra del pasado" y reaccionó.

"Es muy triste lo que le está pasando a Pablo, no imagino cómo debe de estar él. Le ha pasado de todo, cometió un error y yo estoy seguro que él no quería matar a esta persona", dijo en entrevista retomada por la periodista Berenice Ortiz.

Lo que llamó la atención de las declaraciones del Gatica, fue que aseguró que Pablo no mató a Juan Ricardo Hernández, el hombre por el que está a punto de pasar 15 años en prisión.

"Él no lo mata, el señor queda en coma, quien lo desconecta fue la familia del señor. No sabíamos si se recuperaba o no se recuperaba, eso nunca lo íbamos a saber y ahora menos", agregó.

Pese a estas palabras, el actor aclaró que no pretendía justificar las acciones de Lyle, pero tampoco cree que se deba a una falta de control ira, "simplemente fue un enojo" que a cualquiera pudo pasarle.

"Me da mucha tristeza y no sólo que le pase a Pablo Lyle, que le pase a cualquiera. Es muy triste, se perdió una vida y se perdió una familia; tratemos de aprender de esto", finalizó.