Luis Miguel anuncia nuevo concierto en Chile

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- A poco menos de dos meses de que arranque la gira 2023 de Luis Miguel, el cantante ha sorprendido a sus seguidores al sumar una nueva fecha a los más de 50 conciertos que dará en Argentina, Chile, Estados Unidos y por supuesto México.

Hace tan solo unos minutos y a través de sus redes sociales, el llamado "Sol de México" anunció que además de las presentaciones que ya tenía programadas en Chile, los próximos 21, 22, 25, 26, 28 y 29 de agosto; y los días 4, 5 y 6 de septiembre en la Arena Movistar, se agrega a la lista el 23 de agosto; juntando así 10 espectáculos seguidos en el país.

Con esta nueva fecha, Luis Miguel ha conseguido un nuevo récord histórico en su carrera, ya que se convertirá en el primer artista en presentarse en 10 ocasiones seguidas en este recinto, uno de los más importantes de la nación sudamericana.

La noticia no solo ha creado gran furor entre el público chileno, también ha impactado a sus fans mexicanos, a quienes les ha regresado la esperanza de que el intérprete de "La incondicional" llegue a igualar el número de conciertos en los tres países latinoamericanos. Y es que con esta nueva fecha, el cantante suma 20 presentaciones entre Chile y Argentina (10 en cada uno), mientras que en la Ciudad de México tiene programados tan solo seis.

Cabe destacar que hasta el momento no hay nada oficial al respecto, por lo que los únicos shows oficiales son los que dará los días 21, 22, 24, 25, 27 y 28. Pero el recorrido del "Sol" por tierras aztecas no se limita a la capital, también se presentará en Monterrey (con tres conciertos), Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Morelia y Guadalajara.

¿Cuántos conciertos dará en total Luis Miguel?

El regreso del famoso intérprete ha causado la euforia entre sus fans de todo el mundo, pues desde el 2018, hace más de cuatro años, que se alejó de la escena musical y no sólo se ha mantenido lejos de escenarios, también de los estudios de grabación y de los medios.

Fue el 14 de febrero del pasado 2022 cuando Micky reveló, mediante su cuenta oficial de Instagram, que emprendería un tour internacional y dos meses más tarde dio a conocer las fechas y ciudades en las que se presentaría. Esa primera lista comprendía un total de 43 conciertos, siendo Estados Unidos y México los países con más conciertos programados.

Pero la fuerte demanda y el éxito en ventas de los boletos, ya que recordemos que en tan sólo cuestión de minutos ha logrado sold out de todas sus presentaciones, poco a poco se han idos agregando más presentaciones.

Ahora, la gira ha rebasado los 60 conciertos, divididos de la siguiente manera:

10 fechas en Argentina

10 fechas en Chile

24 conciertos en Estados Unidos

18 fechas en México

Por ahora no hay mayor información de que puedan agregarse más presentaciones, pero los fans de todas las redes sociales piden que esto sea una realidad, pues la mayoría no pudo conseguir accesos.