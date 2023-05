Luis Miguel comparte carta que recibió de Frank Sinatra

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Cuando las y los fanáticos de Luis Miguel no terminan de esperar en la fila virtual, en búsqueda de obtener un boleto para asistir a su gira "Luis Miguel Tour 2023", el cantante ha hecho una publicación muy especial en su cuenta de Twitter, en la que compartió una foto inédita en la que aparece posando a lado de nada más y nada menos que Frank Sinatra, uno de los intérpretes vocales más importantes en la historia de música, pero eso no fue todo, sino que mostró a sus seguidores una carta que el cantante estadounidense le escribió.

Era el otoño de 1996, hace 27 años, época en que Luismi se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, pues un año antes había roto su propio récord, luego de lograr presentarse 16 veces consecutivas en el Auditorio Musical y a poco de firmar con Disney un contrato para que interpretara el tema "Sueña" para la cinta animada "El jorobado de Notre Dame". cuando el cantante recibió una carta firmada por Frank Sinatra, con quien, dos años -en 1994- había grabado el éxito "Come fly with me".Pero no conforme con haber formado parte de los artistas que colaboraron con Sinatra en el último álbum que lanzó antes de su muerte (producida en la primavera de 1998), titulado "Duets II", Luis Miguel también asistió al programa especial que se realizó en honor a la gran carrera del cantante; "Sinatra: 80 Years My Way", en cual fue grabado en el Shrine Auditorium de Los Ángeles y que llegó a la pantalla chica a través del canal ABC.Por ello, no nos sorprende que Sinatra se dirigiera de forma directa al "Sol" al enviarle una carta en la que le hacía saber la admiración que le profesaba y el gran futuro que vaticinaba para él, a través de este texto que hace poco más de una hora fue publicando en la cuenta oficial de Luis Miguel y, el cual, expresa la siguiente idea:"Querido Micki,Por años, ha sido halagador escuchar cantantes hablando acerca de un nuevo Frank Sinatra. Por eso, fue agradable cuando escuché sobre un hombre joven en México, quien estaba más allá de la comparación con cualquiera. Cuando te conocí en México y escuché tu voz, me di cuenta de que eras realmente auténtico, un tremendo talento que no estaba nada mal de verse.Felicidades por estar convirtiéndote en una estrella en "el camino a la fama". Estoy seguro que aún falta mucho por venir.Un saludo cordial.Frank Sinatra".Este mensaje ya tiene más de 150 mil reproducciones, 10 mil me gusta, y más de mil rettweets hasta el mediodía de este lunes.