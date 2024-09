LUIS MIGUEL SE CASÓ CON PALOMA, ASEGURA AMIGO

Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas habrían dado el siguiente paso en su relación, la pareja estaría ya casada después de un enlace matrimonial demasiado discreto al que sólo selectas personas habrían sido invitadas.

Entre ellas el empresario Rafael Herrerías, amigo del cantante, que asegura que fue invitado al enlace pero que no pudo asistir.

“Sí, claro (me invitaron a la boda)”, confirmó a la revista “People” durante un evento para líderes mexicanos; confesó que sí recibió la invitación, pero debido a la lejanía del evento le fue imposible estar presente. “Sí (recibí la invitación), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá (de Marsella); no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, explicó Herrerías, quien precisó que su madre se encontraba con él y le fue imposible.

Aunque la revista “Caras” señala que Herrerías se confundió con la boda de Michelle Salas, por lo que en realidad Luis Miguel no se ha casado, el empresario precisó que sí felicitó al “Sol”, a quien le está yendo muy bien con su gira musical, y descartó que los ahora esposos quieran convertirse en padres.