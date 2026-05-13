Lupita TikTok desata críticas tras pedir "descuento de influencer"

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La influencer y creadora de contenido originaria de Monterrey

, mejor conocida en redes sociales como

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, ha desatado una nueva, luego de que se le captaradurante una compra en un establecimiento.El video se hizo viral a través deluego de que lasde la sucursal que la atendieron publicaran la escena.Este momento ha generadoentre usuarios, pues hay quienes critican el llamado "" y quienes consideran que no es correctopúblicas de esa manera.En else puede ver aen la caja de un establecimiento donde se le cobra la cantidad depor un. Mientras la empleada escanea el artículo, se escucha a la influencer preguntar "¿No hay descuento?", a lo que la mujer de la caja responde entre risas "No, es que es nada más para empleados... O sea sí tengo descuento, pero es para empleados nada más".La creadora de contenido procede a pagar con un billete dee instantes antes de que se le entregue el cambio, le dice a la empleada "Te di uno de cien", a lo que la trabajadora le responde "Sí, son 88 y, cuesta 88".Luego de recibir unaa su petición de descuento,pregunta si hay algo más que le puedan dar yDecenas de usuarios han criticado el momento en lasque difunden el video. La mayoría de losse burlan de las acciones de la creadora de contenido y recuerdan laanterior en la que estuvo involucrada la influencer, luego de la hospitalización y el fallecimiento de su hija, suceso que levantó acusaciones de presunta negligencia.Algunos de losen lasdelson: "El hambre es cabrona". ", dan asco". "CFE, ¿no me pueden dar descuento en el recibo de luz?". "Wey a esa morra le dieron, ¿quién dijo que sus costumbres terminaron?". "Qué horror".