Maestros enfrentan crisis de salud en México, advierte organización

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Las y losde docentes que sostienen el sistema educativo mexicano enfrentan niveles alarmantes de

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y mayores riesgos a la salud asociados al consumo de alcohol, advirtió la(RASA), al alertar sobre el impacto físico, emocional y mental que padecen maestras y maestros en el país.De acuerdo con datos del(Inegi), durante el ciclo escolar 2024-2025 habíaen México. La organización señaló que el magisterio es uno de los sectores laborales más expuestos aldebido a la sobrecarga de trabajo, presión administrativa y condiciones laborales adversas.RASA citóenque encontró que entrede docentes reporta niveles significativos de, relacionados con exceso de trabajo, desgaste emocional y falta de apoyo institucional.Además, retomó un estudio del(INSP), que siguió desde 2006 a más de 84 mil maestras mexicanas y halló que aquellas que consumieron alcohol tuvieronde desarrollar, incluso después de ajustar factores como antecedentes familiares, terapia hormonal, menopausia y gestación."Serha sido una experiencia muy valiosa: sembramos valores y conocimiento en cada niñez. Sin embargo, no todo es color de rosa", expresó, maestra de primaria en lacon nueve años de experiencia."Lade padres y alumnos, la excesivafuera del horario laboral y la, aunado a más exigencias y mismas herramientas y sueldo, afectan nuestra vocación. Además de cubrir nuestro rol, nos convertimos en psicólogos, enfermeros y confidentes de nuestros alumnos", señaló.La organización recordó que, de acuerdo con el(IMSS), elpuede provocar ansiedad, depresión, agotamiento, problemas digestivos, hipertensión, falta de concentración y disminución de productividad, además de incrementar el riesgo de consumo de alcohol y otras sustancias.En México, casi la mitad de la población (48.2%) reporta consumo actual de alcohol y 34.9% consume de forma excesiva. Este consumo se relaciona con enfermedades hepáticas, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, además decomo violencia y accidentes viales.Para reducir estos daños, RASA sostuvo que la evidencia internacional respalda medidas como elal alcohol,, etiquetado claro yde bebidas alcohólicas; sin embargo, acusó que en México persisten brechas importantes en su implementación.En ese contexto,, vocero de RASA, afirmó que el problema debe atenderse como uny de"Lademuestra que no se trata únicamente de decisiones individuales, sino de un problema estructural influenciado por la amplia disponibilidad,efectiva del alcohol", señaló.Añadió que fortalecerbasadas en evidencia y ampliar lapara docentes permitiríaa la salud y mejorar el bienestar de quienes sostienen el sistema educativo nacional."México tienede docentes cuyaes inseparable de la. Las herramientas de política pública existen; el reto es aplicarlas", concluyó.