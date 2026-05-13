Sergio Corona recibe entre lágrimas emotivo homenaje sorpresa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).-

se llevó tremenda

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al recibir unpor su larga trayectoria, el actor de 97 años, asistió a la décima edición del, donde se le rindió unque le provocó las lágrimas.Con un emotivo video que explicó parte de su andar artístico en el cine, la televisión y la comedia en México, se inició con elque sorprendió a Corona, quien desde la primera fila dio un primera los presentes.Sin poder contener el, el protagonista de "el gesto y el aplauso del público."Perdón que no me pare de frente, pero mis rodillas ya están bastante oxigenadas", dijo desde su asiento.Corona, quien comenzó su carrera en 1948,ely expresó supor el"Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Gracias por hacerme sentir tan feliz. Gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto y ustedes forman parte de ese tanto", expresómientras sonaban fuertes las ovaciones y los aplausos.ES uno de los actores y comediantes más entrañables de la televisión y el cine mexicano. Nació el 7 de octubre de 1928 en, y comenzó su carrera artística comoen teatros de revista y centros nocturnos, donde destacó por su carisma y sentido del humor. Su estilo pícaro y cercano al público lo convirtió rápidamente en una figura popular dentro del entretenimiento mexicano.A lo largo de más dede trayectoria ha participado en decenas de películas de la llamaday el cine popular mexicano, compartió créditos con figuras como Germán Valdés "Tin Tan", Viruta y Capulina.Entre sus trabajos más recordados en televisión destacan programas como "", donde interpretó al sabio, personaje que lo acercó a nuevas generaciones, así como sus participaciones en "", "Cero en conducta" y múltiples producciones de comedia.