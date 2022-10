Macondo pasa de la literatura a la pantalla

A-AA+

Trasladar al mítico pueblo de Macondo de la imaginación literaria a la realidad, es algo que Eugenio Caballero ha estado trabajando por dos años para poder plasmarla en la serie que se realizará sobre la novela "Cien años de soledad".

El ganador del Oscar por "El laberinto del fauno" y quien estuvo detrás de "ROMA", está siendo responsable del diseño de producción del proyecto, cuyas primeras imágenes se dieron a conocer este fin de semana.

Escrita por Gabriel García Márquez, la novela publicada hace 55 años sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo de Macondo, donde José Arcadio y Úrsula son un matrimonio de primos lleno de presagios y temores por su parentesco y el mito de que su descendencia podía tener cola de cerdo.

"Ya la verán, no puedo describirla, pero es igual de compleja que la novela que parte de un éxodo, se llega a un lugar en medio de la selva, al lado de un río, y se tiene que crear una proto ciudad que evoluciona durante casi 60 años y se colapsa en sí misma. Eso a nivel técnico, es muy difícil", comenta Caballero.

La dirección de "Cien años de soledad" a rodarse en Colombia, país natal de García Márquez, correrá por cuenta de Laura Mora, quien con "Los reyes del mundo acaba" de ganar en el Festival de San Sebastián y Alex García López, realizador de "The Witcher".

Netflix había anunciado hace tres años el acuerdo con la familia de Gabo, como se le conocía al ganador del Premio Nobel de Literatura.

En paralelo, Caballero está haciendo el diseño de "Pedro Páramo", de Juan Rulfo, cuya filmación se realizará el año próximo.

"Son proyectos que ahora se anunciaron, pero llevo muchos años trabajando en ellos. Cien años de soledad es un proyecto que se lleva desarrollando dos años, empezamos a hacer dibujos y son proyectos que claramente te retan, todo mundo tiene un Comala (de Pedro Páramo) en la cabeza, un Macondo también y forzosamente el que yo cree va a ser distinto al que todos tienen", considera.

"Lo primero es quitarse eso de la cabeza porque si no estarías encadenado, lo que creo es que en ambos casos y por distintas maneras, la literatura misma te enseña o guía a cómo hacer esos decorados y al final acaba por ser una interpretación personal", añade.

Caballero se encuentra en esta ciudad como parte del equipo de "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", dirigida por Alejandro González Iñárritu y donde ejecutó el diseño de producción.

Para ella, la cual se estrena en cines el próximo jueves y en diciembre en Netflix, coordinó sets como una réplica de la torre del Castillo de Chapultepec, un aeropuerto de la Ciudad de México y agregó cosas a unas calles del primer cuadro de la capital mexicana.