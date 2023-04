Madonna en México: El precio de los boletos de su concierto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Tras años de espera, Madonna anunció su "Celebration Tour", el cual contempla una visita a México. A través de redes sociales, la "reina del pop" informó sobre las fechas para la venta de boletos, pero los precios dejaron sin aliento a sus fans.

La intérprete de "Vogue" se ha consagrado como una de las mujeres más influyentes en la industria musical. Sin embargo, durante los últimos meses se mantuvo con poca actividad sobre los escenarios.

Será el 25 de enero de 2024 la fecha en que sus fans mexicanos podrán disfrutar del comeback de la cantante en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Los boletos estarán a la venta en Ticketmaster. La preventa para los Legacy Members del Club de Fans Oficial de Madonna se activó el 17 de abril en el sitio oficial a las 13:00 horas.

Este martes 18 de abril se encuentra activa la Venta Beyond Prestige, la cual inició a las 9:00 horas.

El miércoles 19 de abril estará disponible la Pre- Preventa Priority en punto de las 9:00 horas. Mientras que el jueves 20 del mismo mes arrancará la preventa Citibanamex a las 11:00.

Finalmente, la venta general comenzará el viernes 21 de abril a las 11:00 horas, aunque el horario está sujeto a cambios según las disposiciones de Ticketmaster.

La visita de Madonna a México no fue lo único que sorprendió a sus fans, sino también el costo de las entradas. A ello se suman las frecuentes quejas con el postal de Ticketmaster:

Los boletos para el concierto de Madonna van desde los mil 20, hasta los 11 mil 600 pesos:

Nivel A: $11,600 MXN

Pit: $10,000 MXN

Oro: $7,680 MXN

Plata: $5,680 MXN

Bronce: $3,180 MXN

D Plata: $5,680 MXN

D Bronce: $3,180 MXN

Grada E Plus: $1,920 MXN

Grada E: $1,020 MXN.