Madonna pide al Papa actuar por niños de Gaza

En medio de la grave crisis humanitaria y la escalada de violencia que azota a Gaza, Madonna lanzó un llamado directo al Papa León XIV para que intervenga y brinde ayuda inmediata a los menores atrapados en la guerra.

"Santo padre, por favor ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Los niños del mundo pertenecen a todos", escribió la llamada "Reina del pop" en sus redes sociales.

La intérprete de Music dijo que no toma partido por ningún gobierno, pero que no puede quedarse de brazos cruzados. Aseguró que sería "el único al que no le negarían la entrada" y pidió abrir por completo las puertas humanitarias para salvar vidas.

Desde octubre de 2023, la ofensiva armada en Gaza ha dejado miles de muertos y heridos, hospitales colapsados y a miles de menores en riesgo por hambre y falta de atención médica.

Madonna hizo la petición el día del cumpleaños de su hijo Rocco, considerándolo "el mejor regalo que podía darle":

"Todos están sufriendo. Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre".

La publicación se viralizó, sumando miles de reacciones y mensajes de apoyo.

