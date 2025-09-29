logo pulso
Madre de Aarón Mercury acusa fraude en expulsión de LCDLFM

La expulsión de Aarón Mercury de LCDLFM provoca debate sobre la transparencia del reality y el apoyo de sus seguidores.

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 05:58 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La expulsión de Aarón Mercury de "La Casa de los Famosos México" (LCDLFM) se convirtió en tendencia en redes sociales. Aunque muchos seguidores lamentaron la salida del influencer.

La reacción más comentada fue la de su madre, Nancy González Rivas, quien no pudo contener las lágrimas durante una Viewing Party organizada por "Escándala" en la Ciudad de México.

En el evento, al observar la salida de su hijo, la madre de Aarón se llevó la mano a la boca y, con voz quebrada, expresó: "Fue fraude". Minutos después, no logró contener el llanto y manifestó su desagrado.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, acompañado de un coro del público que gritaba "fraude, fraude" en contra de la producción del programa.

La escena no tardó en generar eco en plataformas como X y TikTok. Diversos usuarios cuestionaron la transparencia de las votaciones a través de ViX, asegurando que hubo fallas técnicas y bloqueos.

Cientos de fans han compartido compilaciones con los mejores momentos del influencer dentro de la competencia. Mientras algunos hicieron un llamado a boicotear las cuentas oficiales de "La Casa de los Famosos México".

La eliminación de Aarón no solo despertó reacciones de tristeza, también desató un debate sobre la legitimidad del reality. Varios usuarios aseguraron que cancelaron su suscripción a ViX tras la expulsión y exigieron justicia para el creador de contenido.

El nombre del influencer se mantiene entre las principales tendencias en X y TikTok, donde miles de publicaciones recuerdan su paso por la casa y critican los resultados de la votación.

La reacción de su madre, cargada de emoción y frustración, terminó por avivar aún más la conversación, consolidándose como uno de los momentos más virales de esta edición del programa.

La salida de Aarón Mercury, lejos de pasar desapercibida, ha encendido un nuevo capítulo de controversia para "LCDLFM", con fans que exigen explicaciones.

SLP

El Universal

La expulsión de Aarón Mercury de LCDLFM provoca debate sobre la transparencia del reality y el apoyo de sus seguidores.

