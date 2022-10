Madre de Shakira confirma que Piqué visitó al padre de la cantante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Los problemas de salud del señor William Mebarak, padre de Shakira, han sido un duro golpe para la familia; sin embargo han conseguido algo que nadie creyó que fuera posible en medio de una guerra legal y mediática por su separación, que tanto la cantante como el futbolista, Gerard Piqué, entren en tregua. Lo primero que dio señales de un acercamiento fue la visita que, hace unos días, Piqué realizó a la casa de la artista colombiana, y la cual, de acuerdo con medios españoles, habría sido para mostrarle su apoyo a la señora Nidia Ripoll, madre de Shakira.

"Piqué había pasado a recoger a los niños y por primera vez, desde que se han separado, él entra en la casa y está hablando con la abuela de sus hijos durante 10 minutos interesándose por la salud de su marido", contó Ángela Porte, presentadora del programa "Ya es medio día".

Pero eso no sería todo, la exsuegra del defensa español confirmó a los medios que no sólo estuvo con ella, sino que acudió al hospital donde se encuentra su esposo para estar al pendiente de él.

Esto sucedió al término de una de las visitas que la señora realiza todos los días a la clínica Teknon-Quirón de Barcelona, donde fue abordada por los medios quienes la cuestionaron sobre el atleta. Lejos de evitar la pregunta o negarse a responder, la madre de la intérprete de "Monotonía" sorprendió al confirmar la información y expresarse por primera vez de su exyerno: "Claro, sí. Seguimos siendo familia",dijo. La señora Nidia también explicó que el estado de salud de su marido, sigue siendo "estable", aunque no dio muchos más detalles.

Cabe recordar que, hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron al señor William al hospital, aunque se dice que fue un derrame provocado tras la caía que sufrió el pasado mes de junio.