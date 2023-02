Maite Perroni habla de su embarazo: Estoy muy emocionada e ilusionada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Maite Perroni admite que al principio ella y su esposo Andrés Tovar no podían compartir la feliz noticia de que estaban esperando un bebé, pues debían esperar a que pasara el tiempo pertinente para poder gritarlo a los cuatro vientos.

La actriz de 39 años habló por primera vez de su embarazo, dijo que por fortuna todo va muy bien y que se encuentran contentos y muy ilusionados con la llegada de su hija, de quien aún no tienen decidido el nombre, pero andan en ello.

"Ha sido un año espectacular y va empezando", reconoció la actriz, que este 2023 regresará al escenario con la agrupación RBD, la cual sigue sumando presentaciones.

A este proyecto se suma al estreno de "Triada", una serie que duró ocho meses y que está por estrenarse.

Maite y Andrés Tovar están muy felices y en la espera del nacimiento de su hija, y aunque a Perroni se le cuestionó sobre el método por el que nacerá su bebé, afirmó que será por el que "Dios quiera", y que aún no toma ningún curso psicoprofiláctico.

La actriz ya tiene pensada la logística para cuando tenga que estar en los shows con RBD y atender a su hija recién nacida, y aunque no dio detalles, aseguró que estará con ella en todo momento.

Aunque la maternidad es algo completamente nuevo para ella, admitió que más que miedo está sumamente emocionada con todo lo que viene.

"Más que miedo estoy muy emocionada, la verdad estoy muy muy emocionada, muy ilusionada y deseosa de poder compartir con ese nuevo ser, con esa alma que va a llegar", expresó feliz frente a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Perroni compartió que su esposo Andrés Tovar está resintiendo los efectos del embarazo más que ella, pues es él quien anda con antojos.