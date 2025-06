Majo Aguilar cancela concierto en EU por las redadas

Majo Aguilar, la nieta de los cantantes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, canceló el concierto que iba a ofrecer en San Antonio, Texas, el 28 de junio, como medida de seguridad para los migrantes que vive una situación difícil debido a las redadas de indocumentados que se realizan en Estados Unidos.

La sobrina de Pepe Aguilar compartió un mensaje en el que dijo que dicha decisión se tomó para cuidar a la comunidad, y enfatizó que "no están solos".

"Pensando en su seguridad en total solidaridad con ustedes ante la difícil situación que se está viviendo en Estados Unidos, hemos tomado la decisión de posponer el show del 28 de junio en San Antonio", se lee.

Majo expresó que la lucha que libran los latinos en Estados Unidos, así como su dolor y su miedo, ella las siente como propio.

"Hoy más que nunca queremos que sepan que no están solos. Estamos con ustedes sentimos su dolor su miedo y su lucha como nuestra. Por ahora lo más importante es cuidar nuestra comunidad. Puro amor siempre Majo", se lee.

Majo especificó que en cuanto a su participación del 29 de junio en Bastrop, al tratarse de un festival no será posible reagendarla. En el Bastrop Summer Fest a realizarse en Texas, también están contemplados Michael Salgado, Lucky Joe Music y Chicos De Barrio.

Majo se suma a los pronunciamientos en contra de las medidas migratorias de Donald Trump, tal como lo ha hecho su tío Pepe, quien hizo un llamado a la "no violencia", mientras que Ángela, su prima, compuso un tema para los migrantes.

El presidente Donald Trump ordenó que en Los Ángeles, ciudad del estado de California, se desplegaran 700 marines y 4 mil soldados de la Guardia Nacional ante las protestas callejeras contra las redadas.

Las redadas migratorias a gran escala en empacadoras y campos en California están amenazando a las empresas que suministran a Estados Unidos gran parte de los alimentos que consume, de acuerdo con las asociaciones agrícolas.

Docenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados recientemente después de que agentes federales uniformados se desplegaran en plantaciones al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates.

Otros no acuden a trabajar debido al miedo que se ha extendido entre las comunidades de inmigrantes, mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su campaña contra la migración con la promesa de aumentar drásticamente los arrestos. Envió agentes federales a efectuar detenciones en estacionamientos de Home Depot y en lugares de trabajo, incluyendo lavaderos de autos y una fábrica de ropa. Además, el mandatario desplegó tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras las protestas contra sus operaciones de control migratorio. Las manifestaciones se han repetido en otras ciudades del país.