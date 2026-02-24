logo pulso
Por El Universal

Febrero 24, 2026 06:36 p.m.
Majo Aguilar confirma relación con Diego Bacter en redes

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Durante semanas, Majo Aguilar compartió imágenes de su novio con el rostro oculto. Aunque intentó mantener el misterio, sus seguidores ya habían descubierto de quién se trataba; ahora se confirmó que es Diego Bacter, músico de la banda mexicana de rock Porter.

Confirmación de la relación entre Majo Aguilar y Diego Bacter

Fue el intérprete quien publicó recientemente sus primeras fotografías juntos en Instagram. En las imágenes aparecen divirtiéndose, posando para la cámara con gestos chistosos y también en algunas polaroids donde ambos sonríen. Junto a las tiernas imágenes escribió: "Celebrar la Majia", como al parecer llama cariñosamente a la cantante.

La pareja también fue vista en Miami, ciudad a la que Majo viajó para la gala de Premios Lo Nuestro, donde además se llevó el reconocimiento a Mejor Artista Femenina de Música Mexicana.

Trayectoria y proyectos de Diego Bacter

Este capítulo en su vida amorosa surge después de que en 2025 la cantante anunciara su separación de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, con quien mantuvo una relación de casi cuatro años.

En febrero de este año, Majo ya había contado que estaba muy feliz en una nueva relación, aunque prefería mantenerla en privado. "Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo", dijo durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Diego Bacter, cuyo nombre real es Diego Ranger, es músico y productor mexicano. Forma parte de Porter desde 2004, donde se desempeña como sintetizador, bajista y programador.

Además de su trabajo con la banda, también ha desarrollado proyectos en solitario. En Instagram se describe como Mixer, Producer & Sound Engineer, que destaca su experiencia en producción e ingeniería de sonido. Actualmente suma más de 15 mil seguidores y mantiene una actividad constante en redes.

Aunque ninguno ha dado detalles profundos sobre su historia de amor, ya compartieron escenario a inicios de febrero, cuando Majo apareció junto a Porter durante su show con entradas agotadas en el Auditorio Nacional.

"Queridos Porter oficial (...) son pura magia y energía en el escenario", escribió la cantante junto a videos y fotografías con la agrupación.

